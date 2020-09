Ein neues Playlist-Update am Sonntag, den 6. September, hat die Fahrzeuge in Call of Duty: Warzone deaktiviert. Einen Grund haben die Entwickler nicht angegeben, offenbar liegt es aber an einem Glitch, der ganze Runden zum Absturz gebracht hat. Bisher wissen wir noch nicht, wann die Fahrzeuge wiederkommen.

Warum wurden die Fahrzeuge deaktiviert? Seit Sonntag, den 6. September, um etwa 5:00 Uhr morgens deutscher Zeit, sind die Fahrzeuge in Call of Duty: Warzone deaktiviert. Grund dafür ist offenbar ein Glitch.

Spieler berichten davon, dass einige Fahrzeuge dafür verantwortlich waren, das gesamte Spiel zu crashen. Wenn sie an eine bestimmte Stelle in der Map gefahren wurden, sorgte das dafür, dass sich das eigene Spiel aufhing und infolgedessen die gesamte Lobby geschlossen wurde (via reddit).

Das war besonders lästig, da viele Spieler aktuell an den Belohnungen der Sommerspiele arbeiten, die ohnehin schon von einem fiesen Bug geplagt waren. Ein Spieler zeigt auf Twitter ein weiteres, ziemlich kurioses Problem mit Fahrzeugen, dem er begegnet ist:

Eine direkte Playlist-Änderung gab es allerdings nicht. Es gibt immer noch die gleichen Spielmodi und Playlists, die mit dem jüngsten Playlist-Update eingeführt worden sind. Die Sommerspiele gehen noch bis morgen, den 7. September.

Wann kommen die Fahrzeuge wieder? Bisher haben die Entwickler sich noch nicht dazu geäußert. Der Fehler selbst wird im entsprechenden Bug-Trello noch nicht aufgeführt.

Tipps für „Warzone zu Fuß“ ohne Fahrzeuge

Fahrzeuge sind nützlich, um sich schnell über die Map zu bewegen. Besonders, wenn sich der Gaskreis gerade schließt und ihr schnell entkommen müsst.

Schnell durch die Warzone zu kommen geht auch ohne Fahrzeuge.

Allerdings könnt ihr euch mit der richtigen Technik auch ohne fahrbaren Untersatz flink durch die Warzone navigieren. Wir haben in unserem Special für euch 3 Tipps, um euch in Warzone schneller zu bewegen und sogar Kugeln auszuweichen. So kommt ihr auch ohne Fahrzeuge sicher ans Ziel.

Am besten nutzt ihr dann auch noch die richtigen Waffen, mit denen ihr euch gut gegen eure Gegner zur Wehr setzen könnt. Das ehemals stärkste Sturmgewehr, die M4A1, ist zu neuer Beliebtheit gekommen und besonders auf mittlere Distanz aktuell richtig stark. Gleich 2 Experten empfehlen ihren „OP-Build“ für die M4.