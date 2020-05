CoD Warzone für PS5 und Xbox Series X? Das sagen die Macher

Wie geht es mit Call of Duty: Warzone weiter, wenn die nächste Konsolen-Generation, also die Xbox Series X und die PlayStation 5, an den Start gehen? Dazu haben sich die Entwickler nun erstmals offiziell geäußert.

Woher kommen die Infos? In einem Interview mit der Seite GamerGen haben die Entwickler über die Zukunft von CoD: Warzone, des hauseigenen Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare, gesprochen.

Dabei gingen sie unter anderem auf die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X ein, verrieten aber auch einige weitere interessante Details zur Zukunft des Modus.

Übrigens, mehr zur unmittelbaren Zukunft in Season 3 erfahrt ihr hier: CoD MW und Warzone: Roadmap für Season 3 – Das erwartet euch in der laufenden Saison

Kommt Call of Duty: Warzone für PS5 und Xbox Series X?

Das sagen die Entwickler: Ja, CoD: Warzone wird auf auf der neuen Konsolen-Generation spielbar sein, verriet Taylor Kurosaki, der Narrative Director bei Infinity Ward.

So hieß es wörtlich: „Ich weiß, dass im Rahmen unseres Plans Warzone eine ganze Weile da sein (unterstützt werden) wird. Sobald diese neuen Systeme (PS5 und Xbox Series X) also verfügbar sind, bin ich mir sicher, dass wir sie unterstützen werden.

Ob es sich dabei um neue, verbesserte Versionen handeln oder ob Warzone dabei einfach abwärtskompatibel sein wird, verrieten die Entwickler jedoch nicht.

Auch interessant: Im gleichen Interview gaben die Entwickler bekannt, dass es aktuell keine Pläne dafür gibt, Warzone auf Google Stadia zu bringen. Spieler von Googles Spiele-Streaming-Dienst werden also auch in absehbarer Zukunft kein Warzone zocken können.

„Wird eine Konstante werden“ – Die Zukunft von Warzone

Was ist mit Warzone, wenn das nächste Call of Duty kommt? Als die Entwickler auf die Zukunft von Warzone im Hinblick auf kommende „Call of Duty“-Ableger angesprochen wurden, gab es eine interessante Antwort. Es sieht ganz danach aus, als wird Warzone in Zukunft eine zentrale Rolle bei Call of Duty einnehmen – auch bei zukünftigen Releases.

Call of Duty erscheint nun seit vielen Jahren regelmäßig und das hat die Entwickler dazu gebracht, die Art und Weise zu überdenken, wie man am besten neue Inhalte herausbringt und wie man diese integriert, so Kurasaki.

So bestehe Call of Duty aus zahlreichen verschiedenen Unter-Serien, doch sie alle seien in irgendeiner Art und Weise mit einander verbunden. Call of Duty: Warzone werde dabei eine durchlaufende Linie sein, die all die verschiedenen Sub-Franchises von CoD verbindet. Es werde spannend sein, zu sehen, wie die unterschiedlichen Sub-Franchises dabei in und aus dem Fokus rücken, doch Warzone dabei eine Konstante bleiben wird.

CoD Warzone will eine Story erzählen – Durch Events für Erwachsene

Was heißt das genau? Es sieht so aus, als werde Warzone über die nächsten Jahre ein integraler Bestandteil von Call of Duty bleiben – auch wenn in dieser Zeit neue CoD-Ableger mit eigenem Multiplayer und Story erscheinen werden.

Wie genau das aussehen wird, hat man noch nicht offiziell verraten. Doch so mach einer geht davon aus, dass neue Franchise-Teile wie beispielsweise ein mögliches neues Black Ops dann neue Karten mit eigenen Besonderheiten für Warzone bringen könnten.

Warzone könnte dann über die nächsten Jahre eine Art übergreifendes und stetig fortgeführtes Battle Royale werden – das einzige Battle Royale von CoD, auf das für absehbare Zeit alle weiteren Ableger setzen und entsprechend eigene thematische Inhalte bringen würden.

Es bleibt also spannend rund um Warzone, doch die Zukunft des Battle Royale dürfte für die nächsten Jahre wohl gesichert sein. Aktuell haben CoD MW und Warzone nach dem jüngsten Update jedoch mit einigen nervigen Problemen zu kämpfen: CoD MW, Warzone: Update bringt 4 nervige Probleme – Das sagt Activision