3 starke Waffen in CoD Warzone, die ihr in Mid-Season 4 unbedingt spielen solltet

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was macht die MP5 aus CoD MW stark? Wie die Krig war auch die MP5 aus CoD MW immer eine starke Wahl in Warzone. Doch durch engagierte Konkurrenten wie der MP5 aus Cold War oder auch der MAC-10 flog die MP5 aus CoD MW etwas unterm Radar. Durch die Nerfs bei den starken Konkurrenten spielt die Release-MP von Modern Warfare wieder ganz oben mit, bringt euch eine starke Time-to-Kill von annähernd 500 Millisekunden bis 10 Meter und ist dazu sehr gut zu kontrollieren.

Was macht die Krig 6 stark? Das Sturmgewehr war vor dem Update schon eine starke Wahl. Durch die vielen Nerfs der automatischen Waffen mit hoher Reichweite rückt die Krig aber noch weiter nach vorne. Sie hat sogar einen kleinen Buff bekommen und verursacht jetzt mehr Schaden auf Reichweite. Die wirkliche Stärke der Krig liegt jedoch nicht in ihrem Schadens-Potenzial, sondern beim Handling. Das Teil ist unfassbar stabil und lässt euch einfache Treffer setzen.

Welche Waffen sich mit dieser neuen Meta durchsetzen, muss sich erst noch zeigen. Doch nach den ersten Analysen zeichnen sich Trends ab und MeinMMO zeigt euch 3 Waffen, die auf jeden Fall stark genug sind, um Teil der neuen Meta in Warzone zu sein. In der Liste findet ihr das Sturmgewehr Krig 6, die MP5 aus CoD MW und das LMG RPD – alle mit geprüften Setups.

Das Mid-Season-Update von Call of Duty: Warzone brachte Unmengen an Änderungen bei den Waffen. Viele wichtige Waffen wurden generft und die durchschnittliche Time-to-Kill ging ein gutes Stück nach oben. MeinMMO zeigt euch deswegen 3 Waffen, mit denen ihr kurz nach dem Update nichts falsch machen könnt.

