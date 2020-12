XP-Token sind in CoD Warzone verschwunden – Spieler regen sich auf

In Call of Duty: Warzone startete die Season 1 mit Black Ops Cold War. Dabei wurden alte XP-Token, die die Spieler in Modern Warfare gesammelt hatten, nicht mit übernommen. Viele Spieler machen ihren Ärger im reddit Luft. Doch es könnte sich auch um einen Bug handeln.

Was ist genau passiert? Heute, am 16. Dezember, startete die neue Season in der Warzone. Mit dieser kamen das neue Prestige-System und viele neue Inhalte von Cold War ins Spiel, darunter Waffen und eine frische Map.

Viele Spieler wollten ihre XP-Token nutzen, die sie über Wochen und Monate aufgespart haben, um damit die neuen Waffen und ihren Rang zu leveln.

Doch diese funktionieren nicht länger in der Warzone, sondern nur noch im Multiplayer von Modern Warfare, wie die Spieler berichten.

Token wurden mit Echtgeld bezahlt und sind nun verschwunden

Was ist die Kritik? Im Subreddit zu Warzone gibt es derzeit mehrere Threads, die sich derzeit in den Top 10 befinden. Hier sind viele Nutzer sauer, weil sie ihre Token nicht nutzen können. Der Nutzer ourosoad fasst die Situation wie folgt zusammen:

Also, ich habe den Battle-Pass für Warzone gekauft, damit Token freigespielt, um sie in Warzone zu nutzen und jetzt kann ich sie nicht mehr in Warzone einsetzen? Warzone ist nicht plötzlich ein neues Spiel oder ein Nachfolger geworden, es ist das verdammt nochmal gleiche Spiel.

Für seine Aussage bekam der Nutzer über 1.600 Upvotes. Manche Spieler hatten nach eigener Angabe mehr als 30 Stunden Buffs übrig, die nun für sie nicht mehr nutzbar sind.

Ein weiterer Kritikpunkt der Spieler ist, dass manche von ihnen gar kein Modern Warfare besitzen. Sie spielten bisher Warzone im Free2Play-Modell. Ihre Token sind damit funktionslos, es sei denn, sie würden sich das alte Call of Duty dazu kaufen, statt das neue Cold War.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Was sagen die Entwickler? Derzeit gibt es noch kein Statement vom Publisher Activision oder einem der Entwickler von Call of Duty.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass es sich bei den verschwundenen XP-Token um einen Bug handeln könnte und der Frust unberechtigt ist. Immerhin wurden große Änderungen an der Warzone vorgenommen, sodass die Token dabei übersehen wurden.

Denn mit dem Season-Update wurden nicht nur die neuen Waffen und der Battle-Pass veröffentlicht, es gab auch eine komplett neue Map: Trailer zur Season 1 von CoD Cold War zeigt erstmals neue Warzone-Map.

Wir von MeinMMO haben Activision bereits um ein Statement dazu gebeten.