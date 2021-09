In CoD Warzone blüht eine unpopuläre Waffe plötzlich in der Eisernen Prüfung 84 auf – So hat ein Profi 30 Kills geschafft

In CoD Warzone kann man sich gerade im Hardcore-Modus „Eiserne Prüfung 84“ einer besonderen Herausforderung stellen, in der es weniger Loot, stärkere Gegner und mehr Tempo gibt. Dort glänzen andere Taktiken und Waffen, als im regulären Modus, wie ein Pro-Gamer spektakulär unter Beweis gestellt hat. Wie er es mit einer unpopulären Waffe geschafft hat, 30 Kills zu landen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist passiert? Der Pro-Gamer Joseph „JoeWo“ Wohala war in den Eisernen Prüfungen 84 in Warzone unterwegs und hat sich tief mit der neuen Spielweise dort befasst. Er trat Solo im Duo-Modus an und nutzte ein ungewöhnliche Loadout, um insgesamt 30 Kills hinzulegen, bevor er leider als Drittplatzierter im Endgame der Runde ausschied.

Wer hat gespielt? Joseph „JoeWo“ Wohala ist ein 23-jähriger, amerikanischer CoD-Profi, der bisher schon über 100.000 US-Dollar an Preisgeldern gewonnen hat, darunter 56K zuletzt im Warzone-Turnier Atlanta FaZe Gold Rush am 5. Mai 2021 (via eSportsEarning.com)

Was ist die Eiserne Prüfung 84? Dieser neue Modus ist vorübergehend in der Warzone und bringt eine stark veränderte Spielerfahrung. So ist die TTK (TimeToKill, also die Zeit, die es braucht, um einen Gegner im Schnitt zu töten) sehr viel höher, da die Spielfiguren mehr als doppelt so viel Leben haben.

Außerdem gibt es weniger Loot und man muss vor allem darauf achten, viel Geld zu haben, um sich sein Loadout zu kaufen.

Eiserne Prüfung wirbelt Meta durcheinander – Neue Waffen und Taktiken sind gefragt

Wie hat er so viele Kills geschafft? Trotz der viel zäheren Gegner, die oft nach einem ersten Fehler fliehen und sich neu sammeln, konnte JoeWo beeindruckende 30 Kills hinlegen. Das verdankt er einer Waffe, die in Season 4 erst OP war und dann ordentlich generft wurde: Das MG 82.

Dieses Maschinengewehr war erst sehr stark, wurde dann aber generft und taucht seitdem in der regulären Warzone nicht mehr unter den absoluten Top-Waffen auf, wo aktuell in unserer Liste das RPD steht.

In der Eisernen Prüfung jedoch ist das MG 82 dank seiner großen Munitionsmenge, dem immer noch solidem Schaden und vor allem dem geringen Rückstoß Gold wird und kann große Mengen an Kugeln raushauen, ohne groß zu verziehen.

Das spielt direkt in das neue Meta der Eisernen Prüfung, wo es darauf ankommt, auch längere Gefechte und Verfolgungsjagden mit einer Waffe zu bestreiten, die zuverlässig über die gesamte Gefechtsdauer Kugeln raushaut.

Was ist sein Loadout? Seine Primärwaffe war eine MG 82 mit den folgenden Aufsätzen:

Mündung: Agency Suppressor

Agency Suppressor Lauf: 16.4” Task Force

16.4” Task Force Visier: Axial Arms 3x

Axial Arms 3x Unterlauf: Field Agent Grip

Field Agent Grip Griff: Serpent Wrap

Diese Upgrades machen die Waffe zu einem sehr soliden Kill-Instrument, das viel Munition besitzt und durch den Griff und Unterlauf kaum noch Rückstoß hat. Damit kann man also Unmengen an Kugeln zuverlässig in den Gegner pumpen: Ideal für Verfolgungsjagden in den Eisernen Prüfungen, wo man einem angeschlagenen Feind schnell den Rest geben muss, bevor der abhaut.

Seine Sekundärwaffe war eine SMG vom Typ Bullfrog mit der folgenden Ausrüstung:

Mündung: GRU Suppressor

GRU Suppressor Lauf: 7.4” Task Force

7.4” Task Force Schaft: Spetsnaz PKM Stock

Spetsnaz PKM Stock Unterlauf: Bruiser Grip

Bruiser Grip Magazin: 65 Schuss

Die Bullfrog nutzt JoeWo eh schon gern in der regulären Warzone und auch in den Eisernen Prüfungen kann die SMG auf kurze Distanz Gegner schnell zersieben. Also erneut eine Waffe, die ideal ist, um dem Gegner auf der Flucht den Rest zu geben.

Das gesamte Setup von JoeWo war also darauf ausgerichtet, die Gegner mit einem sehr aggressiven Spielstil zu überrennen und mit konstantem Sperrfeuer in die Knie zu zwingen.

Was haltet ihr von dem Setup und der Taktik von JoeWo? Würdet ihr es auch ausprobieren oder habt ihr andere Ideen, wie man die Eisernen Prüfungen 84 rocken kann? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

