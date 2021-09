Twitch-Streamer gewinnt 100.000 $ in CoD Warzone mit Schild und Shotgun – So hat er es gemacht

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was ist sonst noch in Warzone los? Am 15. September wurde ein neues Update veröffentlicht, das sich vor allem die Waffen-Meta von Warzone vorgenommen hat.

Der Schild sorgte nicht nur mit diesem Turnier für Aufsehen. Zuletzt ist auch ein schwerwiegender Bug in Zusammenhang mit dem Schild entdeckt worden , der sich in die lange Liste der bereits aufgetretenen Unsterblichkeits-Bugs einreiht.

Seine Spielweise mit Schrotflinte und Schild scheint aber so manchem Spieler nicht zu gefallen. Doch was ist das Problem?

