CoD Warzone macht 6 Top-Waffen schwächer – Update kommt schon morgen

Punkt 2 bezieht sich vor allem auf die Taktikgewehre, die nach den dicken Nerfs am Ende der Season 3 in Vergessenheit geraten sind. Doch auch für die starken Waffen haben die Warzone-Macher genaue Vorstellungen, wo die einzelnen Gewehre stehen sollen. Das lässt sich aber nicht immer mit einer konkreten Ändeurngen justieren, sondern ist ein langer Prozess, um die Waffen dort hinzubringen, wo sie sein sollen.

Zum Start der Season 5 kündigte Call of Duty: Warzone an, dass eine kleine Zeitenwende bevorsteht. Gehört eine Waffe seit Monaten zu den Top-Gewehren im Spiel, soll die Waffe schwächer werden und Platz für neue, unverbrauchte Schießeisen machen.

Call of Duty: Warzone schwingt weiter den Nerf-Hammer und bringt wohl am Abend des 16. Septembers ein neues Update mit weiteren Waffen-Anpassungen. Mit unter den Nerf-Opfern sind einige der besten Waffen im Spiel, darunter Krig 6, FARA 83 oder auch die OTs 9. MeinMMO zeigt euch die Details.

