CoD Warzone & Cold War: So bekommt ihr die neue Pistole AMP63 schon vor Release

Die Roadmap der Season 3 von Call of Duty: Warzone & Black Ops Cold War verspricht noch eine weitere Waffe für die aktuelle Season: die automatische Pistole AMP63. Spieler haben herausgefunden, dass ihr die Waffe jetzt schon freischalten könnt – aber nur für Cold War. Und ihr müsst sie wohl in Warzone freispielen.

Was ist da los? Mit der aktuellen Season 3 sollten am Ende 6 neue Waffen im „Call of Duty“-Arsenal zur Verfügung stehen:

PPSh-41

Swiss K31

CARV.2

Ballistisches Messer

Baseballschläger

AMP63

Die meisten davon sind bereits online (Baseballschläger kommt erst in Season 4 zu Warzone). Doch die AMP63 lässt noch auf sich warten. Wenn ihr aber nicht länger warten wollt, könnt ihr wohl zumindest in Cold War bereits auf die automatische Pistole AMP63 setzen. Durch einen Fehler könnt ihr euch diese Pistole offenbar schon freischalten – MeinMMO zeigt euch, wie das funktionieren soll.

CoD Cold War & Warzone: AMP63 freischalten

Wie schalte ich die AMP63 frei? Die AMP63 ist eigentlich noch gar nicht offiziell im Spiel. Spielern auf reddit hat das offenbar zu lange gedauert und sie fanden einen Weg, um die Pistole jetzt schon zu bekommen. Videos beweisen, dass so manch ein Soldat bereits mit der AMP63 in Cold War auf Jagd geht (lasst den Ton lieber aus):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Dabei handelt es sich wohl um einen Glitch. In einem anderen Thread erklärt der reddit-User „zLight_Yagami9“, dass er die Pistole auch schon freigespielt hat und sich sicher ist, wie auch ihr sie bekommen könnt (via reddit):

Erledigt in 20 Warzone-Matches mindestens 5 Gegner mit einer Pistole.

„zLight_Yagami9“ gibt auch noch weitere Tipps zur Freischaltung. So könnt ihr die Kills im Beutegeld-Modus sammeln und es ist egal, welche Pistole ihr in Warzone verwendet. Die Challenge ist offenbar nicht auf die „Cold War“-Pistolen beschränkt. Außerdem könnt ihr die Matches in Warzone vor dem Abschluss verlassen, wenn ihr eure 5 Pistolen-Kills eingesackt habt. Die Kills zählen dann trotzdem für den Fortschritt.

Wie vor einigen Monaten bei der Streetsweeper-Challenge seht ihr den Fortschritt der Challenge nicht – die Herausforderung scheint aktuell versteckt zu sein und ist nicht einsehbar. „zLight_Yagami9“ zeigt die AMP63 in seinem Waffen-Loadout bei Cold War, um einen Beweis für deren Freischaltung zu bringen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Bedenkt aber: Bei diesem Freischaltungs-Trick handelt es sich wohl um einen Glitch. Sobald die AMP 63 tatsächlich ins Spiel kommt, kann es sein, dass euch die Waffe und der Fortschritt wieder entzogen werden. Überlegt euch also genau, ob ihr die Herausforderung jetzt schon angehen wollt.

Wann kommt die AMP63 offiziell? Das lässt sich aktuell nicht sicher sagen. Die neue Season 4 startet voraussichtlich am 17. Juni und die AMP63 dürfte noch vorher kommen. Naheliegend sind aktuell die Termine:

03. Juni am Abend zum Playlist-Update

10. Juni am Abend zum Playlist-Update

Möglich wäre auch eine Verschiebung des Release in die Season 4. Derzeit lassen sich jedoch keine Aussagen zum konkreten Veröffentlichungs-Datum der AMP63 von offizieller Seite finden.

Wiederholt sich das Sykov-Trauma in Warzone?

Was kann die Pistole? Eine sichere Einschätzung über die Stärke der Waffe lässt sich derzeit nicht treffen. Sicher ist nur: Die AMP63 ist eine vollautomatische Pistole. In dem Gameplay-Video von reddit oben im Artikel wirkt die Waffe ziemlich stark. Der Spieler rennt mit dem Akimbo-Extra durch Cold War und kann Gegner sehr schnell legen.

Es ist aber auch gut möglich, dass sich die Werte der Waffe vor dem Release noch ändern und die AMP63 sich derzeit noch in einem übermächtigen Pre-Release-Status befindet.

Sobald die Waffe in Warzone kommt, wird es richtig spannend. Als Mitte April die automatische Sykov-Pistole ins Spiel kam, war die heftig overpowered und viele Spieler haben sich darauf gestürzt. Es dauerte nur ein Wochenende bis zum Nerf – doch in dieser Zeit war die Sykov das Maß aller Dinge und dürfte bei dem ein oder anderen Spieler ein kleines Trauma hinterlassen haben. Sobald die AMP63 voll im Spiel ist, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Was denkt ihr – wie stark wird die Waffe? Freut ihr euch darüber, den Klassiker aus Black Ops 1 im aktuellen CoD zu sehen oder habt ihr eher Bedenken, dass die AMP63 viel zu stark in Warzone oder Cold War wird? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.