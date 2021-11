3 Waffen-Setups in CoD Vanguard, mit denen ihr auf kleinen Maps dominiert

Call of Duty: Vanguard macht besonders viel Spaß, wenn man im Blitz-Pacing auf kleinen Maps Gegner klatscht. Damit das richtig knallt, haben wir von MeinMMO hier 3 besonders mächtige Waffen-Setups, mit denen ihr auf jeder kleinen Map dominiert und viele Kills farmt.

Wofür sind die Waffen? Im Multiplayer-Modus von CoD Vanguard habt ihr die Wahl zwischen verschiedenden Playlists, wobei meist welche darunter sind, die exklusiv auf kleinen Maps spielen. Das sind dann Maps, wie das legendäre „Shipment“, das berüchtigte „Das Haus“, das „Hotel Royale“ oder Hitlers Berghütte in „Eagle’s Nest“.

Auf all diesen Maps sind bestimmte Waffen-Setups besonders mächtig, drei davon stellen wir euch in den kommenden Absätzen vor.

3 starke Setups für kleine Maps

So wurde ausgewählt: Die folgenden Waffen-Setups sind allesamt sehr mächtig im Nahkampf und haben dort eine sehr geringen Time-to-Kill (TTK). Rennt euch also ein Gegner vor die Flinte, dann genügen wenige Treffer und ihr habt ihn erledigt.

Alles, was ihr zum neuen Call of Duty: Vanguard wissen müsst – in 2 Minuten

Das ist gerade auf kleinen Maps sehr wichtig, da hier der Feind jederzeit ums Eck rennen kann und dann siegt der Spieler mit den schnellen Reflexen und der guten TTK.

Die Kampfflinte – Das One-Shot-Wunder

Was ist daran so gut? Diese simple Pumpgun ist ein echter Killer! Die Waffe landet mit diesem Setup quasi immer One-Shot-Kills, egal wo ihr den Gegner trefft. Selbst ein Schuss ins Knie ist hier wie ein Headshot und gewährt euch sofort einen Kill.

Dabei ist die Reichweite sogar noch recht solide. Rennt mit dieser Waffe einfach fröhlich durch die Botanik und vergesst nicht, in Gefechtspausen regelmäßig nachzuladen, denn das ist die einzige wirkliche Schwachstelle der Waffe.

So sieht das Setup aus: Packt diese Aufsätze auf die Flinte und hofft, dass es so bald keinen Nerf gibt, denn das Setup ist wirklich unverschämt gut!

Mündung: Abgerundeter A5-Lauf

Abgerundeter A5-Lauf Lauf: Abgesägt

Abgesägt Visier: –

Schaft: Draht Eigen

Draht Eigen Unterlauf: SMLE-Pistolengriff

SMLE-Pistolengriff Magazin: Kaliber 16 10-Schuss-Trommeln

Kaliber 16 10-Schuss-Trommeln Munitionstyp: Geschoss und Schrot

Geschoss und Schrot Griff: Stoffgriff

Stoffgriff Fertigkeit: Momentum

Momentum Kit: Schnell

Die MP40 – Knie- statt Headshots!

Was ist daran so gut? Diese kompakte Maschinenpistole ist schon von Spielbeginn an frei verfügbar und wird mit diesem überlegenen Setup wahrhaft übermächtig. Das liegt an den Hohlspitz-Geschossen, die massiv den Schaden auf Gliedmaßen erhöhen sowie dem 8mm-Magazin.

Ihr benötigt daher nur zwei Treffer, solange einer davon entweder den Kopf oder einen Arm oder ein Bein trifft.

Rennt mit dieser Waffe also fröhlich durch Das Haus oder einer andere Klein-Maps und ballert eure Gegner reihenweise weg. Achtet nur darauf, dass ihr nicht nur den Torso trefft, sonst kommt die volle „Schuss-Kill-Mechanik“ dieses Setups nicht zum Tragen.

So sieht das Setup aus: Packt die folgenden Aufsätze auf eure MP40 und genießt sie, solange es geht, denn möglicherweise wird irgendwann ein Nerf für diese mächtige Kombo kommen.

Mündung: Gewehrbremse Nr. 3

Gewehrbremse Nr. 3 Lauf: Krausnick 221mm 01B

Krausnick 221mm 01B Visier: Schiefer Reflektor

Schiefer Reflektor Schaft: Krausnick 33m Faltrahmen

Krausnick 33m Faltrahmen Unterlauf: Mark VI Skelett

Mark VI Skelett Magazin: Kurze 8mm 32-Schuss-Magazin

Kurze 8mm 32-Schuss-Magazin Munitionstyp: Hohlspitze

Hohlspitze Griff: Stoffgriff

Stoffgriff Fertigkeit: Stütze

Stütze Kit: Schnell

Die Type 100 – Auch nach Nerf sehr mächtig

Was ist daran so gut? Die Typ 100 war zum Release richtig hart OP, weil sie mit großkalibriger Munition und der Fertigkeit Vital massiven Schaden anrichtete. Dazu gab es allerdings seinen Nerf.

Doch mit dem richtigen Setup ist die Type 100 immer noch eine sehr mächtige Waffe, die Gegner mit 3 Schuss umnietet und dabei auf nahe Distanz präzise trifft.

Dieses Setup nutzt diverse Aufsätze, um eine schnell feuernde, stabile und dabei tödliche Waffe zu erzeugen. Nutzt am besten den Perk „Geist“ und rennt dann ungehört durch die Map und erschießt Gegner dank des Schalldämpfers, wann immer ihr sie entdeckt.

So sieht das Setup aus: Der Vorteil dieser Kombination ist auch, dass die Waffe schon einen Nerf hatte und daher wohl auf längere Zeit in der hier gezeigten Form im Spiel bleiben wird.

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Quecksilber-Schalldämpfer Lauf: Warubachi 134MM Schnell

Warubachi 134MM Schnell Visier: Schiefer Reflektor

Schiefer Reflektor Schaft: Warubachi Skelett

Warubachi Skelett Unterlauf: Carver-Vordergriff

Carver-Vordergriff Magazin: Kurzes Russisches .30 30-Schuss-Magazin

Kurzes Russisches .30 30-Schuss-Magazin Munitionstyp: Hohlspitze

Hohlspitze Griff: Stoffgriff

Stoffgriff Fertigkeit: Vital

Vital Kit: Voll Geladen

Optimale Ergänzung – Kampfschild im 2. Slot!

Was ist daran so gut? Ein Nachteil von kleinen Maps ist, dass man nie richtig weiß, wo der Gegner auftauchen kann. Oft kommen die Schurken sogar von hinten angetapert und wollen euch in den Hintern schießen.

Doch dagegen gibt es einen einfachen Trick. Wenn ihr den Kampfschild einpackt und ihn nicht aktiv verwendet, dann hängt er euch am Rücken und schützt euch so vor Schüssen.

Der Nachteil ist freilich, dass ihr dann keine andere Primärwaffe mehr tragen könnt und auf Pistolen angewiesen seid.

Wenn ihr aber den Perk „Overkill“ nutzt, könnt ihr 2 primäre Waffen tragen. Packt dann den Schild in den 2. Slot und wählt eine der oben genannten Waffen als primäre Waffe.

Dann habt ihr den Schild als Rückendeckung und könnt trotzdem fröhlich ballern!

So viel zu unseren besten Waffen in kleinen Maps. Wenn ihr die hier gezeigten Setups noch nicht alle freigespielt habt, dann nutzt diese todsichere Methode, wie sogar komplette Noobs in kurzer Zeit alles freigespielt haben.