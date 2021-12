Ihr könnt CoD Vanguard 5 Tage lang kostenlos testen – Den großen Konkurrenten zu Battlefield 2042

In Call of Duty: Vanguard startet ein verlängertes “Free Weekend”, bei dem ihr kostenlos Zugriff auf den Multiplayer-Shooter bekommt. Und nebenbei gibt es Boni, die man abgreifen kann, falls man sonst nur im Battle Royale Warzone unterwegs ist.

Wann gibt es kostenlosen Zugang? Der “Free Access” zu Call of Duty: Vanguard läuft vom 16. Dezember, 19:00 Uhr, bis zum 21. Dezember, 19:00 Uhr jeweils deutscher Zeit (via Call of Duty Blog). Damit können alle, die bisher noch nicht in den Shooter reingeschnuppert haben, das noch nachholen.

Ob ihr ein kompletter Neuling seid, normalerweise nur Warzone spielt oder euch im Herbst erstmal Battlefield 2042 geholt habt und nun einmal bei der Konkurrenz reinschauen wollt: Während des Free Access habt ihr 5 Tage lang Zeit, den Multiplayer auszuprobieren.

Einen ersten Eindruck zu Vanguard findet ihr hier im Video:

Alles, was ihr zum neuen Call of Duty: Vanguard wissen müsst – in 2 Minuten

Verlängertes Free Weekend in CoD Vanguard mit XP-Boni

Was steckt drin? Wenn ihr über den kostenlosen Zugang in Vanguard startet, könnt ihr auf drei Playlists zugreifen.

Die “Free Kills Playlist”, in der ihr euch auf den Maps Radar, Das Haus, Hotel Royal, Eagle’s Nest, Numa Numa und Shipment balgen könnt. Gespielt werden die Modi “Team Deathmatch”, “Domination” und “Hardpoint”. Außerdem sollen “Armageddon” und “Shipmas” folgen, sobald des Festive Fervor Update online gegangen ist. Alles zum Weihnachts-Update in CoD: Vanguard erfahrt ihr hier.

Die Playlist 24/7 Shipmas kommt ebenfalls nach dem Update, mit der ihr rund um die Uhr auf die weihnachtliche Version der Map Shipment zugreifen könnt.

Die Dritte Playlist nennt sich “Champion Hill”, ein Modus mit Matches in Form von Trio-Turnieren.

Mit diesen Playlists solltet ihr einen umfassenden Einblick in Vanguard bekommen. Wenn ihr tiefer einsteigen möchtet, könnt ihr euch hier umschauen:

Und auch, wenn ihr das Spiel schon habt, lohnt es sich am Wochenende zumindest zu spielen.

Diese Boni gibt es: In dem Zeitraum des kostenlosen Zugangs können Spieler verschiedene XP-Boni ausnutzen. So gibt es doppelte Erfahrungspunkte in folgenden Bereichen:

Spieler XP

Waffen XP

Operator XP

Clan XP

Battle Pass XP

Damit können sich am Wochenende auch ein paar Vanguard-Runden für Warzone-Spieler rechnen – denn mit den XP aus dem Event könnt ihr auch eure Loadouts im Battle Royale verbessern. Mehr Tipps zum Leveln zeigen wir euch hier.