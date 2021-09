CoD Vanguard verwandelt Gegner in wackelarmige Windhosenkameraden

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Die Entwickler haben bereits vor der Beta darum gebeten, dass Vanguard auf Probleme getestet wird. Ob sich das Feature jedoch so einfach ausschalten lässt, bleibt offen. Bis zum Release am 5. November 2021 ist aber auch noch etwas Zeit und ihr habt noch weitere Beta-Tests für Feedback und Änderungen:

Woher kommt das? In einem Video erklärt der CoD-Experte TheXclusiveAce, dass es sich um einen optischen Effekt handelt (via YouTube.com ). Das Feature nennt sich „Distortion“, zu Deutsch etwa: Verzerrung oder Deformation.

Was ist das Problem? Am 13. September endete die Vorbesteller-Beta für CoD Vanguard auf der PlayStation. Dort sah sich die Community schon völlig absurden Spawns entgegen und hat ein besonders großes Problem gefunden, das mit einem neuen, optischen Feature zusammenhängt.

