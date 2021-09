Die Beta von Call of Duty: Vanguard begeistert einige Spieler, doch mit dem verrückten Respawn-System kommen viele nicht klar. Das ist so außer Kontrolle, dass Sledgehammer Games mit einem Update nachhelfen muss.

Was ist das Problem? Die Spawns in der Beta von CoD Vanguard sind für Spieler ein Dorn im Auge. Oft spawnen massenweise Spieler auf einen Schlag am selben Ort und Gegner müssen nur mit ihren Waffen auf einen Punkt halten, um reihenweise Kills zu sammeln.

Videos zeigen, dass die Testphase gerade ein Traum für Spawncamper ist und warum das so schlecht ist.

Spawn-Kills mindern den Spaß im Multiplayer

Wie sieht das aus? In der Community von praktisch jedem Shooter sind die Spawn-Locations irgendwann mal DAS Thema. Die Spawn-Locations sind die Orte, an denen getötete Spieler wieder in ein Spiel einsteigen.

Wie das Ingame aussieht, zeigt das Video von 7AMoOoD.K AlAwadhi auf YouTube. Das Video dauert knapp drei Minuten und zeigt eine “Hotel Royal Spawn Trap Location” – also einen Ort, an dem Spieler spawnen, die dort in der Falle sitzen.

Im Clip wird deutlich: Gegner spawnen auf einem Haufen an derselben Stelle und das andere Team wartet dort nur mit den Waffen im Anschlag, die neuen Spawns wegzuballern. Klar, das dort, für die Gegner in der Falle, der Spielspaß flöten geht.

Das Problem ist, dass das Spiel offenbar nicht erkennt, wo ein Spawn-Punkt gerade “sicher” ist und wo er von Feinden gehalten wird.

Ein Update für die Vanguard-Beta

Das sagen die Entwickler: Auf Twitter erklärt der Account von Sledgehammer Games, dass man schon an einer Lösung dran ist.

“Wir sind uns der Spawn-Probleme bei Patrol bewusst und sind dabei, eine Korrektur der Spawn-Logik vorzunehmen.

Ein Dankeschön an alle, die an der Beta teilnehmen. Euer Feedback ist ein wichtiger Teil unseres Entwicklungsprozesses, also lasst es uns wissen!”

