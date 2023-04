Die ersten, richtig irren Skins für CoD MW2 kommen in Season 3 – Dieses Mal gehen sie direkt in die Vollen

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Mit jeder neuen Season für Call of Duty kommen auch neue Skins für Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 – darunter befinden sich in Season 3 zwei außergewöhnliche Operator-Designs. Spieler können bald als übergroße Osterhasen durch die Gegend rennen.

Am 12. April 2023 startet Season 3 in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 . Zu den neuen Inhalten zählen zwei ganz besondere Skins, die für verspätete Osterstimmung sorgen.

