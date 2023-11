CoD MW3: Spieler farmen tausende XP in wenigen Sekunden, Entwickler müssen eingreifen

Auch in Call of Duty: Modern Warfare 3 dreht sich alles darum, Waffen und Tarnungen freizuschalten und das so schnell wie möglich. Einige Spieler haben dabei jedoch übertrieben und ein Item, sowie einen neuen Modus dazu ausgenutz. Die Folge: Die Entwickler mussten eingreifen.

Was haben die Spieler angestellt? In Call of Duty: Modern Warfare 3 wurde eine neue Methode entdeckt, wie Spieler in wenigen Sekunden, tausende XP farmen können und das mit dem minimalsten Aufwand. Dabei wurde der neue MWZ-Modus genutzt. Spieler haben sich in den von Zombies verseuchten Landen rumgetrieben und dort Punkte gesammelt, um ein Geschütz kaufen zu können. Dies tötete alle Zombies und durch die Kills wurden XP generiert.

Die Methode war sehr ertragreich. So ertragreich, dass die Entwickler davon Wind bekamen und die Methode mit einer Notfall-Deaktivierung des Geschützes unterbanden.

MWZ + das Geschütz = tausende XP in wenigen Sekunden

Wie ging der Trick genau? Spieler landeten Solo oder in einer Gruppe auf MWZ und versucht so schnell es ging 2000 Punkte zu erfarmen. Mit diesen Punkten wurde dann ein Shop gesucht, um ein Geschütz zu erwerben.

Nun wurde das Geschütz dupliziert, indem es gleichzeitig aus dem Inventar fallengelassen und aufgestellt wurde. So behielt man das Geschütz und konnte weitere aufstellen.

Eine Kostprobe der Methode hatte der X-User Krisyyp auf X geteilt:

Nun suchte man als Spieler einen Extraction-Point aus, um von MWZ zu fliehen. Aktiviert ihr einen solchen Punkt, wird eine Horde von Zombies auf euch losgelassen, bis ihr geflohen seid, nutzt ihr jedoch das Fluchtfahrzeug nicht. Dadurch enden dann auch die Zombie-Horden nicht, bis das Fahrzeug verschwindet.

Das hatte Krisyyp ausgenutzt und an einem solchen Punkt seine Geschütze aufgestellt. Die Zombies wurden also gespawnt und gleich von den aufgestellten Geschützen niedergemäht. Krisyyp musste also nichts weiter tun, als in der Gegend rumzurennen und zu warten, dass die XP auf sein Konto gutgeschrieben wurden.

Warum wurde der Glitch deaktiviert? Nach wenigen Stunden entfernten die Entwickler das Geschütz aus dem Shop, um weitere Schäden zu vermeiden.

Einen Grund gab der Entwickler nicht an. Doch viele Spieler berichteten von einer schlechten Performance in MWZ. Sie führten das auf die Geschützspieler zu (via reddit.com), die wohl mit ihren unzähligen Geschützen die Lobby überlasteten.

Wer MWZ gespielt hat, weiß, dass der Modus ab und an seine Probleme in der Performance hat. Kommen dann noch Glitcher hinzu, die mit ihrer Methode den Server weiter überlasten, kann das für Probleme sorgen. Es ist also denkbar, dass die Entwickler deshalb schnell eingeschritten sind.

Habt ihr den Trick noch ausnutzen können oder erst jetzt davon erfahren? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

