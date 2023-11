Ein Munitionstyp terrorisiert gerade die Spieler von CoD MW3 „Das hat keinen Platz im Spiel“

In Call of Duty: Modern Warfare 3 gibt es viele Aufsätze, die Spieler auf ihre Setups packen können. Eine Modifikation jedoch ist so unfair, dass Spieler in Kämpfen kaum eine Chance dagegen haben. Sie sind genervt und wollen sowas nicht im Spiel haben.

Um welchen Aufsatz handelt es sich? In Modern Warfare 3 gibt es eine Modifikation der ihr bestimmt im einen oder anderen Match begegnet seid und das sind die Hohlspitzgeschosse. Sollte euch der Begriff nichts sagen, dann wisst ihr wahrscheinlich von seiner Wirkung Bescheid, denn sie blenden und verlangsamen euch, wenn ihr von ihnen getroffen seid.

Sie klingen mächtig und in den richtigen Händen sind sie es auch. Spieler fühlen sich ausgeliefert, wenn sie gegen einen solchen Feind antreten und durch Frust wird schnell Zorn, der in sozialen Netzwerken wie Reddit ausgelassen wird. Spieler fordern sogar einen Nerf, doch ist die Modifikation wirklich so schlimm?

Eine kleine Blendgranate in jedem Schuss

Warum ist der Aufsatz so unfair? Das Hohlspitzgeschoss hat zwei Funktionen:

Den Gegner verlangsamen

Den Gegner blenden

Wenn ihr also von der Kugel getroffen werdet, wirkt der Treffer wie eine kleine Blendgranate, die euch eure Orientierung raubt und euch leichter zur Beute macht. Ein Reddit-User zeigt in einem Video, wie schlimm der Effekt tatsächlich ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Eine Sache müsst ihr jedoch beachten und das ist, wie ihr den Effekt der Munition aktiviert: Dieser wird nur ausgelöst, wenn ihr eurem Feind zuerst auf die Beine schießt. Sollte also ein talentierter Spieler mit taktischem Vorgehen diese Munition benutzen, seid ihr im Kampf definitiv im Nachteil.

Ist ein Nerf möglich? Obwohl die Munition nervig ist und einen viel zu starken Effekt hat, ist ein Nerf sehr unwahrscheinlich. Schon in Mehrspieler-Partien gibt es in einem 6vs.6-Match viel zu wenige Spieler, die diese Munition benutzen, es sind also vorwiegend Einzelfälle und das aus gutem Grund.

Die Munition senkt eure Durchschlagskraft und sorgt zudem noch gefühlsmäßig für einen viel stärkeren Rückstoß, der in einem Kampf über Leben und Tod entscheiden könnte. Es ist also ratsamer, rückstoßverringernde Aufsätze zu verwenden und auf Meta-Builds zu setzen.

Zudem ist die Aktivierung des Effekts viel zu umständlich. In hitzigen Gefechten setzt sich kaum einer hin und versucht zuerst auf die Beine zu schießen. Das würde Zeit kosten und eure TTK erhöhen, die im Kampf ein viel zu großes Risiko darstellen. Man könnte also meinen, die Munition sei ein Geheimtipp für Spieler, die noch an ihrer Zielsicherheit arbeiten müssen.

Was haltet ihr von den Geschossen? Wurde ihr schon von diesen erledigt oder benutzt ihr sie selber? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

In CoD MW3 dominiert gerade ein Perk, der viel stärker ist als seine Konkurrenz: „Hat mir hunderte Free-Kills verschafft“