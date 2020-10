In Call of Duty: Modern Warfare und auch in Warzone ist ein neues Update erschienen. Im Fokus stehen Bugfixes und Anpassungen an der neuen Waffe JAK-12. Außerdem gab es wieder ein Playlist-Update.

Was brachte das neue Update? Den größten Abschnitt der neuen Patch Notes nehmen die verschiedenen Bugfixes ein:

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Code bei Bunker 3 nicht so funktionierte, wie gewollt.

Ein Fehler mit den Riot Shields wurde behoben, der dann auftrat, wenn ein Spieler den Kürbiskopf nach 3+ Kills bekam.

Ein Exploit im Zombie Royale wurde behoben. Vermutlich handelt es sich dabei um den Glitch, der Spieler unsichtbar werden ließ.

Die Gasmaske wurde vorübergehend in der Warzone deaktiviert

Der Modus „Snipers Only (TDM)“ wurde entfernt, während ein Bug behoben wird. Der Modus wird durch „Gunfight – Snipers Only (3v3)“ ersetzt.

Die JAK-12 war bisher eine starke, aber keine übermächtige Schrotflinte.

Was ändert sich an der Balance? Neben den Bugfixes gab es auch Balance-Anpassungen an der neuen Waffe JAK-12, die am 15. Oktober ins Spiel kam:

Die Geschwindigkeit der Bewegung und vom ADS wurde bei Trommelmagazinen reduziert

Die Feuerrate mit FRAG-12 Munition wurde reduziert

Die Beschreibung der FRAG-12 Munition wurde angepasst

Diese Anpassungen sorgen sogar dafür, dass 2 der 3 stärksten Setups für die neue Schrotflinte abgeschwächt wurden. Und schon zuvor war die JAK-12 nicht die stärkste Schrotflinte in Modern Warfare.

Was änderte sich an der Playlist? Mit dem neusten Update wurden die Playlists wieder angepasst:

In Warzone läuft die Playlist „Monster Quads“

Im Multiplayer läuft der angekündigte „Gunfight: Snipers Only“

Zusätzlich bekam der Operator Ghost den neuen „Grim Reaper“-Skin.

Die neuen Playlists.

Derzeit läuft in beiden Spielen noch das Halloween-Event. Dort bekommt ihr neue Cosmetics, einen neuen Spielmodus, Jumpscares und viele weitere Besonderheiten. Das Event läuft noch bis zum 3. November.

So wie Halloween derzeit läuft, ist es einmalig für die „Call of Duty“-Reihe. Es überzeugt auch MeinMMO-Autor und CoD-Fan Maik Schneider, trotz einiger Makel:

Halloween in CoD Warzone ist das beste Event, das mir je meine Matches zerstörte