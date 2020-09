CoD MW, Warzone: Simpler Trick lässt euch Türen komplett blockieren – So geht’s

Bei Call of Duty: Modern Warfare und in CoD: Warzone könnt ihr Türen so blockieren, dass eure Gegner nicht durchkommen. Wir erklären, wie der Trick funktioniert.

Um diesen Trick geht’s: Im traditionellen Multiplayer von CoD: MW sowie in der Warzone gibt es eine Möglichkeit, Türen so zu versperren oder zu blockieren, dass andere Spieler diese nicht passieren können. Ihr selbst könnt aber unter Umständen noch durchschauen und sogar durchfeuern. Gerade im Battle Royale könnt ihr euch so möglicherweise im entscheidenden Augenblick einen taktischen Vorteil erspielen.

Alter Trick bekommt durch Profi-Liga CDL viel Aufmerksamkeit: Der Trick an sich ist nicht wirklich neu. So wird er von dem ein oder anderen schon länger im Infiziert-Modus genutzt. Doch die Methode war bisher nicht wirklich weit in der Community verbreitet und wurde von vielen übersehen. Erst durch die professionelle „Call of Duty League“ (CDL) bekam der Trick nun im Verlauf der Season 5 enorme Aufmerksamkeit.

So fragte der dreimalige CoD-Weltmeister Clayster vom CDL-Profi-Team Dallas Empire kürzlich auf Twitter, ob nun, wo das CDL-Jahr zu Ende ist, noch jemand außer dem „New York Subliners“-Team noch herausgefunden hat, wie man Türen versperrt. Daraufhin gab es eine Antwort von John Boble, dem Coach der Subliners. Dieser zeigte den Trick und meinte, er würde ihn in der Liga durchziehen, wenn ihm langweilig ist.

So funktioniert der Trick: Im Prinzip ist das ganz einfach:

Begebt euch zu einer offenen Tür oder öffnet sie selbst

Schließt nun die Tür, ABER nicht durch Interagieren oder durch Zuschlagen in die andere Richtung, sondern indem ihr vorsichtig gegen die Tür lauft

Ihr könnt die Tür so komplett schließen oder einen kleinen Spalt offen lassen, durch den ihr durchschauen und feuern könnt

Setzt euch nun auf der Innenseite hinter die Tür. Das wars. Nun wird keiner von euren Gegnern die Tür von der anderen Seite öffnen können – weder durch Interaktion, noch durch Aufschlagen

Das Einzige, wie man das Ganze kontern kann, sind laut dem Pro-Coach Granaten, wogegen man sich aber mit einem Trophy-System schützen kann

Hier seht ihr den Vorgang in einem Video:

Wozu überhaupt das Ganze? Kurzum: Damit könnt ihr euch einen taktischen Vorteil rausspielen. So ist es damit möglich, sich in einem Haus in der Warzone zu verbarrikadieren und es zu halten. Selbst, wenn ihr es nicht komplett sichern könnt, so könnt ihr eure Feinde zu einem bestimmten Eingang zwingen, den ihr alleine oder im Team absichern könnt.

Solltet ihr selbst auf jemanden treffen, der diesen Trick nutzt, wisst ihr nun, wie ihr dagegen vorgehen könnt – nämlich mit Granaten oder C4. Zudem könnt ihr euch sicher sein, dass ihr bei einem alternativen Zugang zum Gebäude höllisch aufpassen müsst, wenn ihr euch doch noch entschließt, hineinzugehen.

Was haltet ihr von diesem Trick? Nette Spielerei, aber nichts für die Praxis? Oder coole taktische Möglichkeit? Übrigens, auch das solltet ihr jetzt unbedingt mal in der Warzone ausprobieren: Neue beste Waffe im Nahkampf bei CoD Warzone – Probiert jetzt diese Schrotflinte