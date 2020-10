Bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone gab es am Abend des 23. Oktober ein neues Update, das nicht nur die Playlist auffrischte, sondern auch noch einige Features strich. Das ändert sich zum Wochenende.

Was hat es mit dem Update auf sich? Aktuell ist bei CoD Modern Warfare und dem Battle Royale Call of Duty: Warzone das Halloween-Event „Der Spuk von Verdanks“ (The Haunting of Verdansk) in vollem Gange.

In gruseliger Atmosphäre gilt es dort unter anderem, spezielle Event-Kisten zu finden und so besonderen Loot abzustauben. Dabei solltet ihr jedoch die Vogelscheuchen in Ruhe lassen.

Halloween kam dabei per Playlist-Update am vergangenen Dienstag in Spiel und zum Wochenende gab es am Abend des 23.10. nun ein weiteres neues Update.

Das hat sich zum Wochenende geändert

2 Features werden gestrichen: Zunächst wurden durch das Update 2 Gameplay-Elemente aus dem Spiel entfernt:

zum einen die Hubschrauber in Verdansk – jedoch nur in der Nachtversion des Battle Royale

zum anderen die Kürbis-Köpfe, die als Teil des Halloween-Events seit dem Start im regulären Mutiplayer und als Teil des Juggernaut-Anzugs in der Warzone aktiv waren

Warum, ist bislang nicht bekannt. Zu den Hubschraubern hat sich Infinity Ward sonst gar nicht geäußert. Doch die Helis wurden schon mal aus der Warzone entfernt. Damals war es mit ihnen möglich, sich unter die Karte zu glitchen und von dort aus nichts ahnende Spieler auszuschalten. Ob es nun erneut der Fall ist?

Bei den Pumpkin-Heads heißt es lediglich, ein Bug sei der Grund für das Entfernen. Diese Kürbis-Köpfe gab es im Multiplayer automatisch bei 3 Kills ohne zu sterben. Bei 10 Kills fing der Kürbis-Kopf dann an, zu brennen. In der Warzone hatte der Juggernaut-Anzug automatisch einen brennenden Kopf.

Doch auch, wenn offenbar ein Bug Schuld am Entfernen des Features ist: so manch ein Spieler hatte sich über die Kürbis-Köpfe beschwert – vor allem über die brennenden. Damit wäre man ein zu leichte Zielscheibe.

So ändert sich die Playlist: Das Update brachte zudem 3 frische Modi für die Warzone. So ist dort neuerdings neben Battle Royale und Zombie Royale auch folgendes aktiv:

Beutegeld: Süßigkeitensammler

BR Einzel-Überlebender

Juggourdnaut Royale

Bei Juggourdnaut Royale handelt es sich trotz des neuen Namens um das bereits bekannte Juggernaut Royale. Auch bei BR-Einzel-Überlebender und Süßigkeiten-Sammler handelt es sich im Prinzip um für Halloween umbenannte Versionen der Standard-Modi.

Was denkt ihr? Warum genau hat man die Helis und die Kürbisköpfe aus dem Spiel genommen? Übrigens, habt ihr euch schon die neuen Cosmetics für PS-Plus-Mitglieder geschnappt? Neuer Gratis-DLC für Season 6 ist da – Holt ihn euch mit PS Plus