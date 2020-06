In Call of Duty: Modern Warfare und Warzone beschweren sich etliche Spieler seit dem neuesten Update über Probleme mit langsamen Downloads. MeinMMO zeigt euch einige Tipps für PS4, Xbox One und PC, mit denen ihr Abhilfe schaffen könnt.

Was sind das für Probleme? Seit heute, am 30. Juni, das große Mid-Season-Update mit vielen Waffen-Anpassungen erschienen ist, klagen Spieler über langsame Downloads. Die Geschwindigkeiten belaufen sich zuweilen auf wenige Kilobyte pro Sekunde.

Da das Update selbst bereits bis zu 39 GB groß sein kann, würde ein Download damit mehrere Tage dauern. Es gibt zwar teilweise sprunghaft einen Schub an Geschwindigkeit, der hält aber immer nur kurz an.

MeinMMO hat einige Tipps für euch gesammelt, mit denen ihr den Download beschleunigen könnt.

Seit dem Update könnt ihr eine coole, neue Sniper freischalten – wenn ihr ins Spiel kommt.

Problem: Langsame Downloads auf PS4 & Xbox One

So löst ihr das Problem: Die einfachste Methode, um die langsamen Downloads zu beheben, ist das Neustarten der Konsole. Sobald ihr die PS4 bzw. Xbox One neu gestartet habt, sollte der Download mit normaler oder zumindest höherer Schnelligkeit weiterlaufen.

Habt ihr wieder langsamere Geschwindigkeiten, versucht es einfach nochmal. Es kann funktionieren, die Konsole häufiger neu zu starten.

Falls euch nicht der Download selbst, sondern dessen Größe Probleme macht, findet ihr hier Tipps, um die Größe von Call of Duty auf PS4 und Xbox One zu verringern.

Und wenn das nicht klappt? Funktioniert das Neustarten nicht, könnt ihr möglicherweise mit einem VPN-Dienst einen schnelleren Download erzwingen.

Das ist allerdings umständlich, da ihr den VPN-Dienst etwa auf eurem Wi-Fi-Router installieren müsst. Habt ihr aber schon entsprechende Software, versucht, euch mit einem Server aus den USA bzw. Amerika zu verbinden. Das sollte für schnellere Downloads sorgen.

Problem: Langsame Downloads auf PC

So löst ihr das Problem: Auf dem PC habt ihr mehrere Möglichkeiten, einen langsamen Download zu umgehen oder zu beheben. Die schnellste und einfachste Möglichkeit ist, eure Region zu ändern – etwa auf Amerika oder Asien, je nachdem, wo ihr euch befindet. Pausiert den Download, ändert die Region und startet ihn wieder. Das sollte für höhere Geschwindigkeit sorgen.

Prüft dabei außerdem, ob die maximale Download-Geschwindigkeit begrenzt ist. Scrollt dazu in den Einstellungen unter „Installation & Updates“ bis ganz nach unten und stellt die Netzwerkbandbreite bei beiden Werten auf 0 für unbegrenzt.

So sollten eure Einstellungen aussehen.

Alternativ könnt ihr, wie schon bei PS4 und Xbox One, einen VPN-Dienst nutzen. Der ist auf dem PC sogar etwas leichter einzurichten, da ihr lediglich die Software benötigt.

Das rät Activision Blizzard selbst: Das Problem ist bei Activision Blizzard bereits bekannt und der Support hat eine eigene Lösung parat. Laut Support-Artikel von Activision Blizzard sollt ihr folgende Tipps befolgen:

deaktiviert oder deinstalliert vorübergehend Sicherheitsprogramme

setzt Router und Switches zurück (für einige Zeit vom Strom trennen)

achtet darauf, dass ihr die erforderlichen Admin-Rechte besitzt

deinstalliert Call of Duty und installiert es erneut

nutzt ein anderes Netzwerk

Hilft das alles nichts, lasst den Download über Nacht laufen und schaut am nächsten Morgen nochmal nach. Möglicherweise müsst ihr den Download einige Male von Hand neu starten.

Woher kommen die langsamen Downloads?

Das Problem besteht vermutlich, weil viele Spieler zugleich auf die Daten zugreifen und sie herunterladen wollen. Die Downloads dauern zudem recht lange, da sie so groß sind. Besonders Konsolen-Spieler klagen schon lange über die enorme Größe der CoD-Downloads.

Bereits mindestens seit März gibt es immer wieder Schwierigkeiten mit langsamen Downloads. Bisher scheint es noch keine zuverlässige Lösung für das Problem zu geben.