In Call of Duty: Modern Warfare und dem Battle Royale Warzone kommt es heute, am 12. Juni, zu Problemen. Der Fehler mit dem Code 8192 verhindert aktuell, dass Spieler zocken können und sorgt offenbar für Warteschlangen. Woran liegt’s?

Update – 23:50 Uhr: Laut Activision-Support sollen die Probleme mittlerweile, nach etwa anderthalb Stunden, behoben sein. Allerdings berichten einige Spieler, dass sie noch immer unter Fehlern oder Warteschlangen leiden.

Thank you for your patience, this issue is resolved. Please reach out to us again if you’re still experiencing this issue.