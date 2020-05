CoD MW bringt Server-Feature, das sich so viele wünschen – und macht es kaputt

Im neusten Update von Call of Duty: Modern Warfare war eine Änderung enthalten, die sich Spieler schon lange wünschen und die mittlerweile sogar recht wichtig geworden ist. Nur wenige Stunden später war sie jedoch wieder weg. Warum?

Was ist das für ein Feature? Es geht um die dedizierten Server für private Spiele. Das war eine Option, die kurzzeitig in den privaten Matches des Multiplayers von Modern Warfare verfügbar war.

Die Option tauchte zusammen mit den Änderungen im Mid-Season-Update vom 19. Mai 2020 in Modern Warfare auf. Nur wenige Stunden später haben die Entwickler sie aber schon wieder entfernt.

Was genau sind dedizierte Server? Dedizierte Server sind Server direkt von Activision, auf denen sich alle Teilnehmer des Matches verbinden. Das bedeutet, dass jeder Spieler grob den gleichen Ping haben sollte (abhängig von seiner Entfernung zum Server).

Die Server erlauben zudem, dass kontrollierte Bedingungen herrschen, da die Entwickler beziehungsweise der Publisher selbst den Server verwalten.

Darum sind die Server so wichtig: Bisher liefen private Matches über einen Host. Ein Spieler hat das Match also für alle anderen ausgerichtet und hatte dementsprechend einen Ping von 0 – über ihn lief es ja schließlich.

Das bedeutet aber auch, dass er einen Vorteil gegenüber den anderen Spielern hat. Deswegen gelten dedizierte Server im Multiplayer auch als „der heilige Gral der Shooter“.

Für Spieler und Profis bedeutete das Fehlen solcher Server, dass sie ihre Fähigkeiten niemals fair gegeneinander messen könnten. Vor allem für Spieler und Teams, die speziell gegen andere trainieren möchten, sind dedizierte Server deswegen so wichtig.

Dazu kommt, dass durch die aktuelle Coronakrise viele Turniere und Spiele von Offline-LANs auf Online-Matches verschoben werden. Ohne dedizierte Server herrschen hier aber keine fairen Bedingungen. Ein weiterer Grund, warum Spieler dieses Feature unbedingt wollten.

Außerdem stört das vermeintliche „skillbasierte Matchmaking“, das Spieler mittlerweile sogar in Warzone vermuten – besonders stärkere Spieler. In privaten Matches mit dedizierten Servern könnten sie spielen, gegen wen sie wollen, ohne unfaire technische Voraussetzungen.

Warum ist das Feature wieder verschwunden? Mit den Servern gab es jedoch offenbar ein Problem. Der Twitter-Nutzer @eXonic__ twittert, dass er in seinem privaten Match auf einem dedizierten Server fremde Stimmen gehört hat:

Dedi servers are chalked. Private match and i can hear people who arent in my game people talk in chat pic.twitter.com/gUdQXn0UDP