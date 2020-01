CoD MW: Patch fixt fast alle Glitches und Exploits – Profi-Team meckert

Vor Kurzem erhielt Call of Duty: Modern Warfare ein gewaltiges Update, das zahlreiche Probleme im Spiel behob. Doch nicht jeder war darüber erfreut. Ein Profi-Spieler kritisierte den Patch heftig, weil dieser offenbar seinem Team ein wichtiges Liga-Match verdarb.

Um dieses Update geht’s: Vor wenigen Tagen bekam Modern Warfare das große Update 1.13 spendiert. Mit and Bord waren unter anderm die neue Waffe Armbrust sowie zahlreiche Bugfixes für allerlei Probleme.

Wer kritisert den Patch? Kritik gab es nun vom bekannten CoD-Profispieler und zweimaligen Weltmeister Ian „Crimsix“ Porter. Er ist Mitglied des Profi-Teams Dallas Empire, das in der CDL (Call of Duty League), der Profi-Liga von Call of Duty, mitmischt.

Am vergangenen Wochenende startete Dallas Empire mit zwei Niederlagen in die CDL-Saison 2020 und Crimsix nutze die offizielle Post-Match-Pressekonferenz dazu, seinen Unmut über den neuesten Modern-Warfare-Patch zu äußern.

Deshalb sorgt der Patch beim Profi-Team für Unmut: Kurzum: Crimsix meint, das Update ist wahrscheinlich zum besten für das Spiel an sich gewesen, brachte aber individuell große Nachteile für sein Team.

Als Hintergrund: Das Update kam nur 2 Tage nach dem Start des CDL 2020 (am 24. Januar) und brachte eine Menge Anpassungen mit sich, die auch Einfluss auf das kompetitive Regelwerk hatten.

So wurde beispielsweise der „Slide Cancel“-Exploit behoben, der gerne von vielen Profis ausgenutzt wurde und durch den sie ihre Waffe nach einem Sprint schneller bereit hatten. Ferner gab es Anpassungen am Trophy-System sowie an bestimmten Waffen und die Feldaufrüstung Totenstille wurde generft. Auch der Kopfschuss-Mulitplikator wurde verkleinert.

Generell wurden diese Änderungen zwar auch von den Profis begrüßt, doch das Timing der Anpassungen wurde stark kritisiert. Es gab im Prinzip keine Zeit, mit den Neuerungen zu trainieren, bevor es mit dem Start-Event der Liga losging. Das soll auch bei Dallas Empire ein Faktor gewesen sein. Zwar war man davor sehr gut im Training, doch der Liga-Start missglückte mit 0-2.

Das sagte Crimsix im Detail: In der Pressekonferenz holte Crmisix dann aus: „Infinity Ward, ihr Jungs bringt einen Patch zwei Wochen vor einem Event. Ich lege euch dringend nahe, dass wir dann nicht diesen Patch spielen.“

Dann kritisierte er weiter die Patch-Politik: „Dieser Patch hat hat alles gefixt, aber in anderen E-Sports gilt es als Witz, zu tun, was wir taten. Also, Infinity Ward, bekommt euren Scheiss endlich zusammen, weil es einfach nervt.“

Dann fing er sich jedoch etwas, und erklärte, dass nicht Infinity Ward alleine dafür verantwortlich ist: „Ich meine, es ist nicht nur Infinity Ward. Jedes einzelne Jahr haben wir einen Patch vor einem großen Event. Schon drei oder 4 Mal, jedes einzelne Jahr. Das darf nicht passieren.“

Anschließend fuhr Crimsix fort und erklärte, dass er zwar nicht alleine den Patch für das Abschneiden seines Teams die Schuld gibt, doch dieser sei definitiv ein Faktor gewesen und habe das Team hart getroffen. Die Änderungen am Slide Canceling, dem Trophy-System und die Anpassung der Headshot-Multiplier hätten das Meta komplett verändert und hunderte neue, starke Positionen erschaffen.

So wurden beispielsweise schnelle Maschinenpistolen-Spieler vor dem Patch dazu ermutigt, langsamere Spieler durch Head-Glitches herauszufordern. Doch nach dem Patch war das alles nicht mehr gegeben und so veränderte sich komplett die Art und Weise, wie Teams spielten.

Abschließend kritisierte er, dass die Vorbereitung und die Arbeit in der Pre-Season komplett umsonst waren: „Es nervt einfach, weil wir wahrscheinlich am meisten von allen Teams hier gespielt hatten und das war dann nicht mal von Belang. Danke nochmal, Infinity Ward.“

Das Interessante dabei: Dallas Empire war angeblich das erste Team, das den Slide-Canceling-Bug kannte und diesen auch aktiv mit in die Strategie aufnahm. Es macht stark den Eindruck, als hätte man sich darauf eingestellt, das Slide Canceling, die Head-Glitches mit SMGs oder andere Exploits zu nutzen und sei nun sauer, dass es am Ende nicht geklappt hat.

Was sagt ihr zu diesem Thema? Hat Crimsix Recht und die Entwickler sollten den Profis mehr Vorlaufzeit mit neuen Patches geben oder die Patch-Zeiten besser an große Events anpassen? Oder jammert hier einfach nur ein schlechter Verlierer, weil er einige Mechaniken nicht mehr ausnutzen konnte?