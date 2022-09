CoD: Modern Warfare 2 – Wann endet die Beta? Das solltet ihr noch erledigen

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

In der Warzone Community es immer wieder Anschuldigungen, dass bekannte Streamer cheaten würden. Eine Twitch-Streamerin soll in CoD: Warzone gecheatet haben, aber wehrt sich jetzt dagegen.

In Call of Duty gibt es tägliche Herausforderungen, die euch mit vielen Erfahrungspunkten belohnen. Dazu müsst ihr zum Beispiel 5 Abschüsse mit einer Pistole in einem Match erreichen.

Die Beta zu Call of Duty: Modern Warfare 2 endet heute Abend um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, die neuen Aspekte des Spiels auf Herz und Nieren zu testen. Wenn ihr euch aber die exklusiven Belohnungen schnappen wollt, solltet ihr euch besser beeilen.

