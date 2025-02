5 Jahre lang spielten sie ein totes MMORPG als Raubkopie – Dann gaben ihnen die Entwickler die offizielle Lizenz

Nachdem die offiziellen Server des MMORPG City of Heroes im Jahr 2012 abgeschaltet wurden, starteten viele Fans ihre eigenen, privaten Server, um das Spiel weiter zu zocken. Nach 5 Jahren voller Updates und Events melden sich die offiziellen Entwickler bei den Betreibern.

Warum wurde City of Heroes eingestellt? Das MMORPG City of Heroes erschien 2004 und ermöglichte es den Spielern, als Superhelden eine Stadt vor Schurken zu verteidigen. Besonders geschätzt wurde das Spiel wegen seines umfangreichen Charakter-Editors, der lebendigen Spielwelt und der Möglichkeit, selbst in die Rolle eines Superhelden zu schlüpfen. Auf Metacritic zählt es zu den besten MMORPGs.

Trotz seiner Beliebtheit wurde das Spiel im Dezember 2012 abgeschaltet. Der Betreiber NCSoft begründete dies mit sinkenden Einnahmen, wodurch der Weiterbetrieb der Server nicht mehr rentabel war. Zudem standen bereits drei andere MMORPGs des Unternehmens in den Startlöchern.

Wie haben Fans auf die Schließung reagiert? Die Fans haben sich von diesem Umstand jedoch nicht abhalten lassen und eigene private Server gegründet, auf die man teilweise nur per Einladung Zugriff hatte.

Hier könnt ihr einen Trailer zu City of Heroes sehen:

5 Jahre Raubkopie, jetzt vollkommen legal

Wie entwickelten sich die privaten Server? Obwohl sie keine Genehmigung hatten, ließen sich die Betreiber der Server nicht davon abbringen, das MMORPG am Leben zu halten. Sie erschaffen sogar neue Inhalte und Patches, trieben also eigenständig die Entwicklung voran.

Da sie ohne Genehmigung agierten, hatten die Rechteinhaber von NCSoft jedoch jederzeit die Möglichkeit, die Betreiber der privaten Server zu verklagen und damit die Abschaltung zu erzwingen. Doch das Gegenteil ist geschehen: NCSoft hat einen Privat-Server genehmigt.

Was ist das für ein Server? Der „City of Heroes“-Privat-Server „Homecoming“ ist über 5 Jahre lang als Raubkopie weiterentwickelt worden, stets mit der Angst, die Entwickler könnten jeden Tag die Abschaltung verlangen. Trotzdem wurde der Server schnell zu einem der fortschrittlichsten und erhielt viele neue Patches und Events.

Die registrierten Spieler wuchsen zwischenzeitlich sogar auf 100.000 an, was wohl auch das Interesse von NCSoft weckte. Als ursprüngliche Entwickler und Rechteinhaber wollten sie den Fans ihren Spaß jedoch nicht nehmen, sondern vergaben den Entwicklern von „Homecoming“ eine offizielle Lizenz zum Betreiben und Weiterentwickeln des MMORPGs (via homecomingservers.com).

NCSoft kann zwar immer noch jederzeit den Stecker ziehen, für die Entwickler wirkt dies jedoch wie ein Ritterschlag, den nur die wenigsten privaten Server wohl jemals erhalten.

Nach 5 Jahren Arbeit in der Angst, dass es jeden Tag vorbei sein könnte, konnten die Entwickler dank der Lizenz wohl aufatmen. Ein anderer MMORPG-Oldie bekommt 2025 neue Server, aber die sind nicht privat: MMORPG zu Herr der Ringe bekommt moderne 64-Bit-Server für alle – das müsst ihr zum Transfer wissen