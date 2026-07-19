Chef von GTA 6 verrät mitten auf der Straße das Geheimnis seines Erfolgs

Wenige Menschen in der Videospielindustrie sind derart erfolgreich wie der Chef von Take-Two, dessen Unternehmen auch GTA 6 publishen wird. Zufällig auf seinen Erfolg angesprochen, teilt er seine Tipps für ein gutes Business.

Um wen geht es? Strauss Zelnick ist der CEO von Take-Two Interactive. Das Unternehmen ist der Publisher von GTA 6, betreut aber auch andere Marken von Rockstar Games, so auch Red Dead Redemption.

Neulich wurde Zelnick vom Inhaber des Tik-Tok-Accounts theschoolofhardknocks auf der Straße angesprochen. Auf dem Account findet man unter anderem Kurz-Interviews mit Tom Cruise und weiteren, zumeist sehr reichen Menschen.

Der Content Creator interessiert sich für das Geheimnis ihres Erfolgs, und so lief ihm auch Strauss Zelnick vor die Kamera. Der kennt die Zielgruppe seines Spiels übrigens genau.

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Wichtige Lehren, wenn man erfolgreich sein will

Was sagt Strauss Zelnick? Zunächst musste sich der CEO vorstellen, weil der Content Creator ihn nicht erkannte. Auf die Frage, ob er denn GTA kenne, konnte er nur mit einem Ja antworten.

Mit der Marke hätte Take-Two 230 Millionen Einheiten verkauft, erklärt Zelnick. 2025 ergaben sich Einnahmen in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar, für 2026 werden laut dem CEO rund 8 Milliarden erwartet.

Doch welche Tipps hat der erfolgreiche Unternehmer für andere, die dem Erfolg hinterherjagen? Zelnick erzählt, dass er seit 19 Jahren in der Branche tätig ist. Seine Ausbildung genoss er an der Harvard Business School und der Harvard Law School.

Der Content Creator wollte daraufhin einen Tipp wissen, der nicht in Harvard gelehrt wird. Zelnicks Antwort: „Mache niemals Abstriche bei deiner Integrität. Das ist das Einzige, das du hast.“

Man müsse zu sich stehen und sein Wort halten. Der CEO gesteht, dass er in der Vergangenheit Fehler begangen habe: „Es gab eine Zeit, da habe ich mich in einer Art verhalten, die nicht mit meinen Ansichten über Integrität im Business übereinstimmte. Es hat mich sehr verletzt und ich habe eine starke Lehre daraus gezogen.“

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Außerdem sei es wichtig zu wissen, dass Erfolg nicht immer über Nacht kommt, sondern Ausdauer erfordere. Was schwer zu machen ist, brauche Zeit. Generell gibt Zelnick den Zuschauern mit, nur das zu tun, was man wirklich will und worin man gut ist, nicht, was andere für einen wollen.

GTA 6 ist zwar noch nicht erschienen, aber man braucht keine Glaskugel, um zu prophezeien: Auch der neue Ableger wird Take-Two wieder ordentlich Geld in die Kassen spülen. Was haltet ihr von den Ansichten des CEOs? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Obwohl GTA 6 schon im November erscheint, ist in der Werbung noch nicht viel davon zu merken: Chef von GTA 6 versprach uns ab Juni kreative Marketingbombe, Fans zeigen sich bislang unterwältigt