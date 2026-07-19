Sony schreibt physische Spiele ab, dabei entdeckt gerade die Gen Z ihre Liebe zu CDs

In den USA erfreuen sich CDs einer wieder wachsenden Beliebtheit. Vor allem die jungen Menschen der Gen Z sorgen derzeit für einen Anstieg der Verkäufe und wirken damit dem „Digitaltrend“ entgegen.

Warum kaufen Menschen physische Medien? Dass Sony die physischen Spiele in Form von Disks für seine Marke abschaffen möchte, stieß auf einige Kritik. Das liegt unter anderem daran, dass digitale Spiele und Medien euch nach dem Kauf nicht wirklich gehören, sondern ihr lediglich die Lizenz erwerbt, sie nutzen zu dürfen. Wird die entsprechende Plattform irgendwann beispielsweise abgeschaltet, kann es passieren, dass ihr den Zugriff verliert.

Viele Menschen greifen daher schon länger auf die Sicherheit physischer Medien zurück, sei es beispielsweise, um sie langfristig unabhängiger nutzen zu können, oder um sie als Sammlerstück im Regal stehen zu haben. Auch die Gen Z scheint nun ihre Liebe für das Medium zu entdecken, wie ein aktueller Bericht aus den USA zeigt.

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CD-Verkäufe im Bereich Tonträger in den USA deutlich gestiegen

Wie sind die CD-Verkäufe angestiegen? Laut eines Berichts von Luminate seien die Verkäufe physischer Musik-CDs im ersten Halbjahr 2026 um ganze 16 % angestiegen und zwar auf 16,3 Millionen verkaufte Einheiten. Einen großen Teil würden dabei CDs aus dem K-Pop-Genre ausmachen, das besonders beliebt bei den jungen Menschen der Generation Z sei. Denn die würden rund 9,3 % des Anstiegs ausmachen.

Warum kauft die Gen Z eher CDs? Der Bericht gibt folgende Vermutungen ab, warum CDs gerade bei den jüngeren Generationen so gut ankommen würden:

Sie sind ein erschwingliches Sammlerstück für Fans bestimmter Bands oder Marken

Künstler werden direkter unterstützt als durch digitale Streams

Sie können nicht vom Anbieter zurückgezogen werden, sondern gehören einem und können so lange genutzt werden, wie man das passende Abspielgerät besitzt und es funktioniert

Gerade die ersteren beiden Punkte seien laut Bericht ausschlaggebend, da rund die Hälfte der Gen Z und der Generation der Millenials gar keinen CD-Player besitze.

Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend zurück zu physischen Medien fortsetzt und welche Auswirkungen das auf den Markt auch hierzulande haben wird. Dass Sony die physischen Spiele für seine Marke verbannt, hat viele Spieler schwer getroffen. Ein Gaming-Shop verkündet derweil, dass diese Entscheidung sie gar nicht tangiert: CEO von GameStop erklärt, wie man mit dem Disk-Aus von PlayStation umgehen will: „Es ist völlig, völlig irrelevant“