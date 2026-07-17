CEO von GameStop erklärt, wie man mit dem Disk-Aus von PlayStation umgehen will: „Es ist völlig, völlig irrelevant“ 

Früher hat die Ladenkette GameStop selbst physische Videospiele für PS5 und andere Konsolen vertrieben. Doch durch einen Fokuswechsel stellt der CEO klar, wie egal ihnen die neue Strategie von Sony sei.

Welche Meinung hat GameStop zum Aus der physischen Spiele für PS5? In einem Interview mit Bloomberg verriet der CEO von Gamestop, Ryan Cohen, dass das Aus der physischen Disks von Sony „völlig, völlig irrelevant“ sei. Es würde für das Unternehmen überhaupt keine Rolle spielen.

Der Grund? Der Verkauf von Software hätte ohnehin nur einen kleinen Teil des Geschäfts ausgemacht. Traditionelle Spieleverkäufe in physischer Form würden mittlerweile weniger als 12 % des Gesamtumsatzes ausmachen.

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Auch auf die Frage nach dem potenziell gigantischen Release von GTA 6 im November wich Cohen aus. Er betonte stattdessen, dass er lieber weiter über die zukünftige Strategie von GameStop sprechen wolle. Der Release wird für GameStop also überhaupt keine Rolle mehr spielen.

Deshalb shiftet GameStop seine Strategie langfristig und setzt einen anderen Fokus weg von physischen und digitalen Videospielen.

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GameStop ist nicht mehr der Videospiele-Laden von früher

Welcher Wechsel findet gerade bei GameStop statt? Im Gegensatz zu den 12 %, die die traditionellen Spieleverkäufer ausmachten, ist der Bereich der Gaming-Sammlerstücke massiv gewachsen. Der Sektor mache inzwischen über 50 % des Geschäfts von GameStop aus. Dazu zählen beispielsweise Pokémon-Sammelkarten oder anderer Merchandise.

Die langfristige Strategie sei es zudem, eBay übernehmen zu wollen. Schon im Mai hat es bereits ein Angebot in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar gegeben, welches eBay damals jedoch ablehnte.

Cohen sei jedoch der Überzeugung, dass ein Zusammenschluss von GameStop und eBay enorme Synergien im Bereich der physischen Güter und Sammlerstücke schaffen würde. Er sieht darin das Potenzial für ein gigantisches Unternehmen.

Setzt Cohen da zukünftig auf die richtige Strategie? Und was haltet ihr von seiner Meinung gegenüber Sonys Ankündigung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Durch die unsichere Zukunft von physischen Spielen überlegen gerade viele Konsolenspieler, auf den PC zu wechseln. Der Wechsel zum teuren Gaming-PC wird dank Sonys Ankündigung plötzlich für viele attraktiver: Immer mehr Spieler überlegen gerade, von der PS5 auf den PC umzusteigen, bevor es zu spät ist