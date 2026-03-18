Chef von GTA 6 weiß, welche Gamer es spielen werden: „Du hörst auch noch die gleiche Musik wie mit 17“

In einem Interview hat sich der Chef vom „GTA 6“-Publisher Take-Two über die Zielgruppe geäußert und verraten, für wen es eigentlich gedacht ist.

Um wen geht es? Strauss Zelnick ist der CEO von Take-Two, dem Publisher von GTA 6. Während Rockstar Games die Entwicklung übernimmt, kümmert sich Take-Two um die Vermarktung, Werbung und den Verkauf des Spiels.

Entsprechend interessant ist es zu erfahren, was Zelnick über die Zielgruppe von GTA 6 denkt, doch der gibt darauf eine mutige Antwort.

Hier könnt ihr den Trailer zu GTA 6 sehen:

Zielgruppe: Jeder

Wer ist die Zielgruppe von GTA 6? Hört man auf den Take-Two-CEO, dann spricht GTA 6 jeden erwachsenen Gamer an. In den USA darf man den Titel nach Jugendschutzfreigabe wohl ab 17 spielen, entsprechend meint der Chef im Interview mit thegamebusiness.com:

„Ich glaube, es werden viele 17-jährige GTA 6 spielen […] Ich glaube nicht, dass sie einfach aufgeben werden, nur weil sie die vorherigen Spiele nicht gespielt haben. Im Gegenteil, ich glaube, wir können Spieler jeder Altersgruppe ansprechen.“

Wie sieht es mit den älteren Gamern aus? Dass GTA 6 auch etwas für die Väter wird, da ist sich Strauss Zelnick ganz sicher. Laut ihm würden sie nicht weniger Spielzeit in den Titel stecken als 17-Jährige, im Gegenteil „Wenn du eine Stunde lang allein bist und dich so richtig entspannen möchtest, hörst du dir die Musik an, die du mit 17 gehört hast.“

Damit verrät der Chef auch, dass GTA 6 auch Spaß macht, wenn man es nur für eine Stunde anwirft, was in der heutigen Zeit von immer kürzer werdenden Gaming-Erlebnissen wichtig ist.

Viele der Fans, die die Spielreihe seit vielen Jahren begleiten, sind inzwischen älter, was sie laut dem CEO aber nicht aufhält: „Wenn du dich mit 17 in Videospiele verliebt hast und jetzt 40 bist, rate mal, was du immer noch tust? Du spielst Videospiele. Deshalb wächst die Community weiter.“

Wie soll GTA 6 noch größer werden? Im Interview verrät der Chef, dass man sehr darauf setzt, dass GTA 6 bei den Fans und neuen Spielern einen positiven Eindruck macht: „Wir profitieren nur dann, wenn wir hervorragende Spiele entwickeln.“

Dafür kommt bei GTA 6 allerdings keine KI zum Einsatz. Die verwendet der Publisher hinter GTA 6 nur, um die Effizienz zu steigern, ersetzt dabei aber keine menschliche Arbeit und schon gar keine kreativen Prozesse: „Es gibt zwar Programme, die anhand von Anweisungen einen Song generieren können, der ganz passabel klingt, aber würdest du es wagen, ihn dir ein zweites Mal anzuhören?“

Bis zum Release von GTA 6 am 19. November 2026 dauert es noch etwas und auch die Marketing-Kampagne von Take-Two ist noch nicht in Fahrt. Wer bis dahin schon mal an seiner Map-Kenntnis arbeiten will, darf ein Fan-Spiel nicht verpassen: GTA 6 hat jetzt schon ein Fan-Spiel, damit ihr die Karte auswendig lernen könnt, doch nicht alle feiern es