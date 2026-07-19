Der Chef von Fallout beichtet, dass er sich Ideen von Fans bei Reddit holt 

Gerade wurde ein ganzer Schwung frischer Infos für Fans von Fallout verlautbart. Todd Howard von Bethesda hat sich gleichzeitig auf Reddit zu Wort gemeldet und der Community versichert: Ihre Vorschläge, Wünsche und Ideen werden von den Entwicklern gehört.

Während bei Xbox Massenentlassungen stattfinden, hat Bethesda, die unter Zenimax ebenfalls zu Microsofts Gaming-Sparte gehören, neue Informationen zu kommenden Fallout-Projekten und The Elder Scrolls geteilt. Unter anderem entstehen Remaster von Fallout 3 und New Vegas, ein neuer fünfter Teil ist ab sofort in Vorproduktion.

Der langerwartete sechste Ableger der The-Elder-Scrolls-Reihe ist weiterhin das primäre Projekt, an dem der Großteil des Teams arbeitet. Den genauen Plan hat Bethesda in den sozialen Netzwerken und auf ihrer Website geteilt.

Todd Howard, der als Game Director und Produzent die Entwicklung von Fallout und Elder Scrolls leitet, hat sich indes an die Community auf Reddit gerichtet.

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„Wir hören ständig zu“

Was hat Howard den Fans zu sagen? Unter einem Reddit-Beitrag des Users Sepik121, der die Neuigkeiten rund um Fallout teilt, hat Todd Howard einen Kommentar hinterlassen.

Darin schreibt er, dass er „professioneller Mitleser“ sei und die Beiträge sowie die Begeisterung der Community sehr schätze. Er selbst würde keine Posts verfassen und das Team sei auf Reddit generell „sehr still“.

Mit den neuen Ankündigungen wolle man das aber ändern und zeigen, woran man in den letzten Jahren gearbeitet hat. Zugegeben: Wirklich gesehen hat die Community durch die News zu Fallout und Elder Scrolls noch nichts, Trailer oder Screenshots hat Bethesda nicht veröffentlicht.

Howard teilt im Folgenden ein interessantes Detail:

Ihr sollt wissen, dass wir ständig zuhören – sagt uns also weiterhin, wie wir noch besser werden können. Ihr würdet euch wundern, wie viele tolle Ideen ich von Reddit bekomme. Also gebt eurem Favoriten einen „Upvote“ und wir setzen ihn um. Vielleicht.

Der Chef-Entwickler gibt also zu, dass er und sein Team sich die Wünsche und Ideen der Community ganz genau anschauen. Welche davon es in eines der Spiele geschafft haben, verrät er aber nicht.

Passend dazu melden sich einige User unter Howards Kommentar und bitten unter anderem darum, das Remaster von Oblivion weiter zu patchen. Aktuell würde es sich so anfühlen, als hätten Bethesda und Remaster-Studio Virtuos das Projekt fallengelassen, findet der Nutzer GamerLove1.

Für die kommenden Spiele haben einige User ebenfalls Vorschläge: RecruitElite wünscht sich in Fallout 5 und TES 6 mehr und wichtigere Entscheidungen, die man als Spieler trifft.

Einige in der Community sparen aber auch nicht mit Kritik. So taucht mehrmals der Vorwurf auf, Bethesda hätte die Ankündigungen nun veröffentlicht, um von den negativen Schlagzeilen im Zuge der Entlassungen abzulenken: „Angesichts der massiven Entlassungen fällt es sehr schwer, irgendetwas davon zu glauben“, schreibt etwa FriendlyBelligerent.

Bis Bethesda mehr zu den angekündigten Spielen zeigt, wird wohl noch etwas Zeit vergehen. Besonders Fallout 5 ist noch in weiter Ferne. Wie kommt ein Statement wie das von Todd Howard bei euch an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Mehr zu den Entlassungen lest ihr hier: Entwickler hinter Skyrim und Doom wehren sich gegen die Kündigungen durch Microsoft, sie stellen eine „erhebliche Störung“ dar