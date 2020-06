E-Sport-Profis kritisieren Call of Duty: Modern Warfare – „Bullshit, Mann“

Einige Insider der „Call of Duty“-League sind der Ansicht, Activision und die Entwickler von CoD: Modern Warfare würden nicht genug für die kompetitive und die Pro-Szene beim aktuellen Ableger der Reihe tun. Dafür gibt es ordentlich Kritik.

Wer übt da Kritik? Aktuell dürfte die meisten Spieler die anstehende Season 4 sowie deren Verschiebung beschäftigen. Doch in einem kürzlichen Podcast diskutierten einige Insider der CoD-League auch über die Unterstützung seitens der Entwickler bei Modern Warfare im Hinblick auf den kompetitiven Bereich – beziehungsweise über die fehlende Unterstützung dort.

Mit dabei waren unter anderem

der Head Coach vom CoD-Profi-Team Atlanta FaZe aus der „Call of Duty“-League, James „Crowder“ Crowder

der ehemalige Profi-Spieler und Caster Joe „MerK“ Deluca

sowie Tyler „TeePee“ Polchow – seinerseits ein ehemaliger Profi, Coach und Kommentator rund um Call of Duty

Die Teilnehmer waren also allesamt vom Fach und übten dabei kräftig Kritik am aktuellen Stand des Spiels.

Was genau wird kritisiert?

Einige der größten Probleme sind in ihren Augen unter anderem das Fehlen eines richtigen Waffen-Tunings seit Release des Spiels, keine wirklichen Spawn-Updates und die generelle „Kultur“ rund um Modern Warfare, den aktuellen Ableger von Call of Duty.

Die MP5

Kein richtiges Waffen-Tuning: Als Beispiel für mangelhaftes beziehungsweise fehlendes Tuning der Waffen brachte Crowder die MP5 ein.

Diese wurde seit Release als zu stark angesehen und am 28. Januar 2019 sogar generft. Doch sie ist auch jetzt noch verdammt stark, zählt immer noch zu den besten Waffen von Modern Warfare, und kann selbst auf weite Entfernung immer noch die M4A1 ausstechen – wohlgemerkt eines der aktuell besten Sturmgewehre. Und das als Maschinenpistole.

Das sollte nicht so sein. Doch man habe seit dem Start des Spiels immer noch kein richtiges Waffen-Tuning gesehen, so der Coach.

Dabei ist er bei weitem nicht der einzige, den das stört, wie unter anderm zahlreiche Kommentare unter einem entsprechenden Tweet zu diesem Thema vom Seattle-Surge-Profi Sam ‚Octane‘ Larew zeigen.

The MP5 is better across the map than an M4……………. pic.twitter.com/YQfdQlIt1M — Surge Octane (@OctaneSam) March 8, 2020

Kein richtiges Spawn-Point-Update: Was ebenfalls stark kritisiert wurde, sind die schlechten Spawns, über die nicht nur Profis, sondern auch sehr viele „reguläre“ Spieler klagen. Auch wir von MeinMMO haben bereits mehrfach darüber berichtet. Hier erfahrt ihr mehr:

Joe „MerK“ Deluca zeigte sich ein halbes Jahr nach Release pessimistisch und meinte dazu: „Wir haben da gar nichts bekommen – ich werde es so oft ich nur kann ‚on Air‘ sagen.“ Auch die Enttäuschung war nicht zu überhören: „Es war unsere erste ‚Franchised League‘ und alle hatten viel größere Hoffnungen, als in den Jahren zuvor.“ Diese wurden aber im Hinblick auf den Support offenbar nicht erfüllt.

Über schlechte Spawns ärgert sich nicht nur die Community

Generelle Kultur ist anders geworden: Zudem hat sich Tyler „TeePee“ Polchow noch über die veränderte „Kultur“ bei Call of Duty: Modern Warfare beklagt. Die Unterstützung, die man aktuell in der Liga bei solchen Problemen durch die Entwickler bekommt, sei einfach inakzeptabel – gerade im Vergleich zu früheren „Call of Duty“-Spielen.

So sagte TeePee: „Ich hatte Erfahrungen mit Infinity Ward. Jetzt ist es anders. Die Kultur ist anders, wenn es um solche Dinge geht. Von dem, was wir in früheren Infinity-Ward-Spielen hatten zu dem, was wir jetzt bekommen – es ist inakzeptabel, für das, was die Liga ist. Es ist Bullshit, Mann. Ich sag es euch.“

Was sagt ihr? Ist das Meckern auf hohem Niveau? Oder seid auch ihr mit dem kompetitiven Multiplayer in CoD: Modern Warfare unzufrieden? Was sind für euch dort die größten Probleme? Habt ihr möglicherweise als langjähriger treuer Spieler generelle Veränderungen über die Jahre festgestellt? Hat sich wirklich generell die Kultur der Spiele und der Entwickler gewandelt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.