Twitch-Streamer kassiert Bann, weil man glaubt, er wolle seinen erfolgreicheren Zwillings-Bruder nachahmen

Der Streamer „byTobi“ erreicht im Schnitt etwa 230 Zuschauer auf Twitch. Bei seinem Zwillings-Bruder „LetsHugo“ sind es Tausende. Jetzt soll ihn die familiäre Ähnlichkeit seinen Instagram-Account gekostet haben.

Was ist das für ein Streamer? byTobi ist ein deutschsprachiger Streamer aus Luxembourg, der hauptsächlich Inhalte zu den Spielen Minecraft und Fortnite zeigt, oder in „Just Chatting“ auf Twitch aktiv ist. Er ist seit mindestens 2016 auf YouTube aktiv.

Auf Twitch streamt byTobi zwar schon seit Juli 2019, so richtig aktiv ist er aber erst seit Februar 2023 – das ist auch der Zeitraum, in dem sein Zwillingsbruder LetsHugo auf der Streaming-Plattform groß rauskam. Dieser Zwillingsbruder soll nun der Grund dafür sein, dass byTobi seinen Instagram-Account verloren hat.

LetsHugo ist ein Phänomen im deutschen Twitch:

Alles eine Verwechslung?

Was hat es mit dem Bann auf sich? Wie byTobi am 31. Juli 2024 auf X mitteilte, wurde sein Instagram-Account gesperrt, mit dem Hinweis, es sei nicht erlaubt, sich als eine andere bekannte Person auszugeben. Der Streamer versteht das so: Man glaube offenbar, er würde sich als LetsHugo ausgeben.

Dahinter steckt ein größerer Konflikt zwischen den beiden Brüdern. Obwohl sie ihre Verwandtschaft zunächst nicht an die große Glocke hängten, fiel Zuschauern schnell die große Ähnlichkeit auf. LetsHugo und byTobi sehen nicht nur ähnlich aus und klingen ähnlich. Beide fingen auch noch ungefähr zur selben Zeit mit dem Streamen an, zeigten ihr Gesicht zunächst nicht und machen ähnliche Inhalte.

Als LetsHugo dann im Frühjahr 2023 einen riesigen Hype erlebte, wurde das für seinen Bruder zur Belastung: Fans warfen byTobi vor, den erfolgreichen Streamer zu imitieren, nannten ihn „Hugo2.0“ oder spekulierten, ob es sich heimlich um dieselbe Person halten könnte.

Das gipfelte schließlich in einem emotionalen Moment im Stream von byTobi (via TikTok), gefolgt von einem Statement von LetsHugo, in dem dieser erklärte, er habe seinen Bruder nicht erwähnt, um seine Familie und seine Karriere zu trennen. Man solle seinen Bruder einfach „sein Ding machen lassen“ (via TikTok).

Der meistgesehene Clip auf dem Kanal von byTobi ist eine Erklärung des Streamers, dass er nicht LetsHugo sei und man ihn bitte mit seinem Namen ansprechen solle, statt dem seines Bruders:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Die offenbar angespannte Beziehung zwischen den Brüdern sorgte erst Anfang Juli erneut für Gesprächsstoff. LetsHugo gab kurz darauf eine Auszeit bekannt, die jedoch offiziell nichts mit der Situation zu tun hatte.

Mit dieser Vorgeschichte dürfte es besonders frustrierend für byTobi sein, von Instagram als Fake seines Bruders abgestempelt zu werden.

Gibt es noch eine andere Erklärung? Die gibt es. So schreibt ein Nutzer in den Kommentaren, dass viele mehrere Influencer aktuell so eine Sperre erhalten würden (via X), darunter auch der aktuelle Shooting-Star Zarbex.

Es könnte also sein, dass der Streamer nicht wegen einer Verwechslung mit LetsHugo gesperrt wurde, sondern, weil Instagram davon ausgeht, er sei nicht der echte byTobi. So oder so sollte er seinen Account mittels einer Identitätsprüfung zurückbekommen können. Unterdessen kämpft auch LetsHugo aktuell mit Hate.