Branchen-Experte hat sich bei Rockstar GTA 6 angeschaut, erklärt, warum Red Dead Redemption 2 ein besserer Vergleich als GTA 5 sein könnte

Branchen-Experte Jason Schreier konnte sich bei Rockstar Games ein bisschen von GTA 6 zeigen lassen. In einem neuen Video auf YouTube spricht er darüber und warum er sich wünscht, dass es mehr wie Red Dead Redemption 2 wird.

Was konnte sich der Journalist angucken? Nach seinem großen Bericht über die Hintergründe zu GTA 6 veröffentlichte Brancheninsider Jason Schreier, der starke Verbindungen zur Branche hat, ein neues Video auf YouTube. Dort spricht er unter anderem davon, dass er die Möglichkeit hatte, sich bei Rockstar Games ein bisschen GTA 6 anzuschauen.

Schreier selbst durfte nicht spielen, Rob Nelson zeigte ihm aber etwas Gameplay und sprach mit ihm über Teile des Spiels. Dabei erzählt er auch, wie er das Gezeigte empfunden hat und warum sich das Spiel mehr wie Red Dead Redemption 2 als wie GTA 5 anfühlen könnte.

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Das neue Fahndungssystem bietet neue Fluchtmöglichkeiten

Was sagt Schreier zu GTA 6? Am Anfang seines Videos spricht Schreier noch über seinen Bericht, doch ab circa 19 Minuten fängt er an, über das zu sprechen, was er bei seinem Besuch bei Rockstar von GTA 6 gesehen und erfahren hat. Keine Sorge, im Video verrät er keine Story-Spoiler.

Er spricht zwar auch über Gameplay-Systeme, wie das komplexere Fahndungssystem, ihn interessiere aber vor allem die Story. Er sagt zu GTA 5 zwar, dass er das Spiel durchaus genossen habe, die Erfahrung sei aber auch anstrengend gewesen, weil sich die Hauptfiguren gehasst und ständig angeschrien hätten. Deshalb habe er immer gehofft, dass GTA 6 mehr wie Red Dead Redemption 2 wird, was laut ihm tatsächlich der Fall zu sein scheint .

Das liegt an den 2 Hauptfiguren, die stark von Bonny und Clyde inspiriert sind und anders miteinander interagieren als Franklin, Michael und Trevor in GTA 5. Schreier scherzt in seinem Video auch schon darüber, dass es bestimmt ein Happy End geben wird.

Mehr Eindrücke von Schreier zum Spiel findet ihr hier:

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Wie könnten sich die Hauptfiguren in GTA 6 vom Vorgänger unterscheiden? Allein, dass hier ein Pärchen gezeigt wird, sorgt für eine andere Dynamik innerhalb der Story, die auch mit dem Spiel verwoben wird. Wie Schreier im Video auch erklärt, könnt ihr euren Partner einfach in der offenen Welt rufen, um beispielsweise einen Raub durchzuziehen – solche freien Möglichkeiten gab es in Teil 5 nicht.

Außerdem ist die Beziehung der beiden nicht nur im Gameplay relevant, sondern ein wichtiger Bestandteil der Geschichte, weil Entscheidungen anders getroffen werden als bei den 3 Gangstern in GTA 5. Spannend wird hier vor allem sein, wie das eigene Gameplay die Story und Beziehung der beiden beeinflusst und welche Wechselwirkung entsteht. Die Beziehung der Gruppe von Arthur war auch in Red Dead Redemption 2 ein großer Fokus, den es so in GTA 5 nicht gab.

In seinem Video erwähnt er beispielsweise einen Moment, in dem Lucia und Jason einfach händchenhaltend in der Welt herumlaufen und dabei ein Gespräch führen, das den beiden mehr Backstory gibt.

Aber was sagt ihr dazu? Freut ihr euch mehr auf die Story und die Beziehung der beiden oder wollt ihr euch vor allem in der Open World austoben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

GTA 6 könnte der größte Gaming-Release aller Zeiten werden, weshalb jede Info und jedes Bildmaterial von Fans durchforstet wird. Für viel Hype sorgte auch der neue Launch-Trailer, der vor allem in seinem Song ein paar Details versteckt: Der Launch-Trailer von GTA 6 sieht großartig aus, doch wer nur hinschaut, verpasst was