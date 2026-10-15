Rockstar Games bringt überraschend offiziellen Launch-Trailer zu GTA 6

Rockstar Games hat den offiziellen Trailer zu GTA 6 veröffentlicht. Das Spiel erscheint in wenigen Wochen für PS5 und Xbox.

Was gibt es zu sehen? Rockstar Games, das Studio hinter GTA 6, hat den offiziellen Launch Trailer zu GTA 6 vorgestellt. Der Trailer ist 90 Sekunden lang. Den offiziellen Post dazu findet ihr gerade auf X.com.

Ein Launch-Trailer ist auch deswegen so wichtig, weil er den letzten großen Kaufimpuls liefert und auch die letzten Zweifler davon überzeugen möchte, sich das Spiel doch noch zuzulegen.

Den offiziellen Launch-Trailer haben wir hier für euch eingebettet. Hier könnt ihr euch die 90 Sekunden einmal komplett ansehen:

Video starten Grand Theft Auto VI zeigt kurz vor Release den Launch-Trailer mit einem Song

Trailer ist romantisch aufgemacht und zeigt die Beziehung der Protagonisten

Was sieht man im Trailer? Im Trailer gibt es unter anderem zu sehen, wie die beiden Protagonisten, Jason und Lucia, unter der Dusche steamy werden. Außerdem sieht man zum ersten Mal ihre Fußfessel.

Was bei dem Trailer auffällig ist: Es gibt einen starken Fokus auf Jason und Lucia als Verbrecher-Paar, man sieht bereits angedeutet die „Bonnie und Clyde“-Story. Insgesamt wirkt der Trailer romantisch aufgemacht, auch wegen des Songs „Flower in a Hurricane“, der im Hintergrund zu hören ist. Rockstar Games macht auch offiziell kein Geheimnis daraus, dass man sich von Bonnie und Clyde habe inspirieren lassen.

Und der Name des Songs passt ebenfalls gut zum Gesamtkontext des Trailers: Die Metapher „Flower in a Hurricane“ verbindet zarte Verletzlichkeit (Flower) mit einer zerstörerischen Urgewalt (Hurricane).

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