Spieler wollen einen der besten Loot-Shooter auf Steam nicht einmal geschenkt haben – Jetzt äußern sich die Entwickler

Ein neuer MMO-Shooter präsentiert sich mit bunter Welt und macht es wie The First Descendant

Ein neues Spiel von Square Enix ist wie Among Us, nur mit mehr Action und Shooter-Mechaniken

Die Terms of Service von Take-Two, die für Borderlands gelten, werden voraussichtlich auch bei GTA 6 Anwendung finden, da das Unternehmen auch der Publisher von Rockstar Games ist. Alles, was ihr zu dem heiß ersehnten Action-Spiel wissen müsst, könnt ihr derweil auf MeinMMO nachlesen: GTA 6: Release, Trailer und Map – Die wichtigsten Infos zum Action-Spiel

„Die Nutzungsbedingungen von Take-Two verbieten Mods, die es Nutzern ermöglichen, sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen, die Fähigkeit anderer Nutzer, das Spiel wie vorgesehen zu genießen, negativ beeinträchtigen oder Nutzern Zugang zu Inhalten verschaffen, auf die der Nutzer keinen Anspruch hat. Wir tun dies, um die Integrität des Spielerlebnisses für alle Nutzer zu schützen. Take-Two geht in der Regel nicht gegen Mods vor, die nur für den Einzelspieler-Modus sind, nicht-kommerziell sind und die Rechte am geistigen Eigentum (IP) ihrer Labels und Dritter respektieren.“

Take-Two führt diese Praktiken in seiner Datenschutzrichtlinie auf, um den Spielern Transparenz zu bieten und ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Take-Two erfasst diese Informationen, um ihre Dienste für die Spieler zu erbringen, einschließlich des Schutzes der Spielumgebung und des Spielerlebnisses. Mehr darüber können Sie in der Datenschutzrichtlinie lesen.

Take-Two verwendet keine Spyware in seinen Spielen. Die Datenschutzrichtlinie von Take-Two gilt für alle Labels, Studios, Spiele und Dienste über alle Medien- und Plattformtypen hinweg, wie Konsole, PC, mobile App und Website. Die Datenschutzrichtlinie identifiziert die Datenaktivitäten, die erfasst werden können; dies bedeutet jedoch nicht, dass jedes Beispiel in jedem Spiel oder Dienst erfasst wird.

Was ist die neueste Entwicklung? Die Situation zwischen Gearbox und den Spielern verschärfte sich weiter, als am Donnerstag, dem 5. Juni 2025, eine Borderlands-Rabatt-Aktion auf Steam startete, in deren Rahmen Borderlands 2 kostenlos ist. Jeder, der sich das Spiel bis zum 8. Juni sichert, darf dieses behalten.

Die Spieler hinterließen hundertfach negative Reviews auf Steam und warfen dem Spiel und dem Entwicklerstudio aufgrund einer Klausel in den geänderten Nutzungsbedingungen vor, sie würden die Spieler und ihre Daten ausspionieren. Mehrere Rezensionen sagten, dass die Borderlands-Spiele Spyware (also Spionage-Software) installieren würden.

Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

Ein neuer MMO-Shooter präsentiert sich mit bunter Welt und macht es wie The First Descendant

Auf der Review-Plattform Metacritic hat das Spiel in der PC-Version einen starken 89er-Score und ist somit besser bewertet als Konkurrenten wie The Division 1 (80) und 2 (82) oder Destiny 2 (83). Borderlands 2 wird dabei speziell für seinen Humor und Charaktere wie Handsome Jack von vielen Spielern geliebt. Auch die Vielfalt der spielbaren Builds und die große Waffenauswahl werden oft gelobt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to