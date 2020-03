Borderlands 3 hat einen neuen Hotfix bekommen. Der soll euch auf das neue Endgame vorbereiten – mit verbesserten Waffen!

Das ist der neue Hotfix: Der neue Hotfix für Borderlands 3 ging in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag online. Wie gewohnt müsst ihr kurz im Hauptmenü verweilen, bis das „Hotfixes Applied“ Schild auftaucht. Dann ist das Update ordnungsgemäß aufgespielt.

In dem Hotfix stecken einige Bug-Fixes, darüber hinaus wurden Beschreibungstexte mancher Fähigkeiten angepasst. Vor allem ist der Hotfix aber wieder voll mit Waffen-Buffs, wie schon in der letzten Woche. Die sollen euch auf den kommenden Mayhem-Modus 2.0 vorbereiten – die Zeiten von „Nerflands“ scheinen also endgültig vorbei zu sein.

Eure Kammerjäger bekommen mehr starke Waffen zur Unterstützung

10 Legendäre Waffen, die jetzt besser sind

Diese Waffen werden verbessert: Schon in der letzten Woche wurden manche Waffen verbessert, was etwa „The Lob“ zu einem neuen Fan-Favoriten werden ließ. Auch in dieser Woche sind wieder legendäre Waffen das Ziel einiger Verbesserungen. Dabei handelt es sich um folgende Kanonen:

Crader’s M4-P5: Der kritische Schaden wird um 80% erhöht, wenn man in der Luft ist

Der kritische Schaden wird um 80% erhöht, wenn man in der Luft ist Faisor: Erhöhung der Anzahl der Schrotflintenprojektile von 6 auf 8. Dazu kommen eine Erhöhung der Nachladezeit der Unterlauf-Schrotflinte, aber auch eine Erhöhung des Waffenschadens.

Erhöhung der Anzahl der Schrotflintenprojektile von 6 auf 8. Dazu kommen eine Erhöhung der Nachladezeit der Unterlauf-Schrotflinte, aber auch eine Erhöhung des Waffenschadens. Firestorm: Erhöhung des Waffenschadens

Erhöhung des Waffenschadens Hellshock: Erhöhung der Projektil-Anzahl pro Schuss auf 2, mehr Waffenschaden

Erhöhung der Projektil-Anzahl pro Schuss auf 2, mehr Waffenschaden Krakatoa : Erhöhung des Waffenschadens

: Erhöhung des Waffenschadens 9-Volt: Erhöhung des Waffenschadens

Erhöhung des Waffenschadens Sickle: Erhöhung der Feuerrate und des Schadens

Erhöhung der Feuerrate und des Schadens Smart-Gun: Erhöhung des Waffenschadens und des Schadens geworfener Projektile

Erhöhung des Waffenschadens und des Schadens geworfener Projektile Storm: Erhöhung des Waffenschadens

Erhöhung des Waffenschadens Thunderball Fists: Erhöhung des Schadens beim ersten Schuss und des Thunderballs

Schaut am besten einmal nach, ob ihr noch eine dieser Waffen auf der Bank liegen habt. Mit ihnen solltet ihr gut vorbereitet sein auf die kommenden Inhalte.