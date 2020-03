Borderlands 3: Die 2 besten Orte, um das neue Max-Level 57 zu erreichen

In Borderlands 3 könnt ihr seit dem neuen Update bis auf Level 57 aufsteigen. Umso früher man das schafft, desto besser – wir zeigen euch, wo es funktioniert.

Warum sollte man schnell Level 57 erreichen? Natürlich steht das Leveln nicht bei jedem im Vordergrund. Wer allerdings Ausrüstung auf dem möglichst höchsten Level sammeln möchte, kommt um ein schnelles Leveln nicht herum.

Es ist fast schon ärgerlich, eine gute Waffe wie die Ion Cannon jetzt auf Level 53 zu finden und am Ende auf Level 57 kaum noch Verwendung für sie zu haben. Dann muss man wieder von vorne farmen. Auch im neuen DLC gibt es neue Waffen und Ausrüstung – wer die auf dem höchsten Level haben möchte, sollte am besten erstmal im Level steigen, bevor man die Erweiterung startet. Übrigens: Seit dem neuen Update bekommt ihr keine Waffen mehr, die unter dem Max-Level liegen, wenn ihr selbst auf Stufe 57 seid.

Es gibt allerdings Orte, wo sich das Level-Farmen sehr lohnt. Wir stellen euch zwei vor, die besonders schnell zum Level-Aufstieg führen.

Scraptrap Prime – The Compactor

Was ist das für ein Ort? „The Compactor“ ist ein Ort, den ihr im DLC „Moxxi’s Überfall auf den Handsome Jackpot“ findet. Bei diesem handelt es sich gewissermaßen um eine Schrottlandschaft, die unterhalb des eigentlichen Casinos liegt. Zugänglich ist der Ort ab einem späteren Zeitpunkt der Story im ersten DLC. Habt ihr den DLC bereits abgeschlossen, könnt ihr jederzeit dorthin zurückreisen.

Der erste DLC ist gut zum Leveln geeignet

Wie kann ich hier leveln? Grundsätzlich findet ihr hier in der Gegend viele Loader Bots, die schonmal eine ganz gute Grundlage zum Leveln bieten. Allerdings empfiehlt es sich vor allem, den Zwischenboss Scraptrap Prime zu farmen. Den trefft ihr erstmals ebenfalls im Verlaufe der Story – danach könnt ihr ihn so oft wie gewünscht erneut herausfordern.

Der Clou: Neben Scraptrap Prime spawnen auch viele kleinere Scraptraps, die ihr recht einfach zerlegen könnt. Mehrere Spieler berichten davon, diesen Spot als perfekten Level-Ort ausgemacht zu haben. Vor allem, wenn man ihn auf Mayhem 4 angeht.

Auf dieser Stufe kann man den Sprung von vier Leveln zwischen Stufe 53 und 57 innerhalb von einer halben Stunde absolvieren, stellten Spieler auf Reddit fest – und sich dann wieder ans Farmen machen. Außerdem kann Scraptrap Prime gerne mal eine Lucky 7 fallen lassen – und die lohnt sich!

Ring des Gemetzels – Konrads Hold

Was ist das für ein Ort? Wer sich den ersten DLC nicht zugelegt hat, kann Scraptrap Prime nicht farmen. Eine gute Alternative sind die Ringe des Gemetzels. Davon gibt es drei Stück: Die Cistern of Slaughter auf Promethea, den Slaughter Shaft auf Pandora und den Schlachtstern 3000 auf Nekrotafeyo. Wo ihr alle drei findet, seht ihr hier im Video von AFGuidesHD (via YouTube):

Wie kann ich hier farmen? Im Slaughter Shaft erwarten euch vor allem Kinder der Kammer in großer Zahl. Die kommen teilweise ziemlich gut ausgerüstet daher – wirklich einfach ist der Slaughter Shaft nicht. Gerade, wenn ihr auf Mayhem 4 zockt, wird es schwierig. Aber ähnlich wie bei Scraptrap seid ihr so schnell auf Max Level.

Alternativ eignen sich auch die anderen beiden Gemetzel-Ringe, falls euch die Gegner dort besser liegen. Auf dem Schlachtstern 3000 trefft ihr auf Maliwan-Gegner, die mit vielen Schilden daherkommen und euch am Ende mit Bots attackieren. Die Cistern of Slaughter wird vor allem von Tierwesen wie Skags und Rakks bevölkert und fordert vor allem Brand-Waffen.