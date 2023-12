Spiel weigert sich, ein MMORPG zu sein, hat nur noch 52 Spieler auf Steam – Will coole Bosskämpfe einführen

Das TMORPG Book of Travels startete am 11. Oktober 2023 in den Early Access auf Steam. Obwohl der Titel am Anfang so vielversprechend klang, sind jetzt nur noch wenige Spieler in dem Spiel unterwegs. Trotzdem nimmt sich das Entwicklerteam die Zeit, das Kampfsystem komplett zu überarbeiten und neue Features wie Bosskämpfe einzuführen.

Was ist Book of Travels?

Book of Travels ist kein MMORPG, sondern ein TMORPG. Das T steht für „tiny“ – Ihr seid in einer Onlinewelt unterwegs, auf den Servern tummeln sich allerdings maximal 30 Spieler.

Im Fokus des Spiels steht die Erkundung und der Rollenspielaspekt. Wir treffen auf andere Spieler, müssen aber nicht zwingend mit ihnen die Reise fortsetzen.

Die Interaktion mit anderen Spielern soll trotzdem einer der Höhepunkte bleiben. Deshalb entschied sich das Entwicklerteam, komplett auf den Chat zu verzichten. Stattdessen gibt es nur Emotes.

Für einige Spieler war Book of Travels das Spiel des Jahres. Nach anfangs überwiegend negativen Rezensionen pendelte sich der Titel bei „sehr positiven“ Wertungen ein.

Doch nach zwei Jahren, in denen sich das Spiel im Early Access auf Steam befand, scheint Book of Travels in Vergessenheit geraten zu sein. Zum Zeitpunkt dieser News spielen nur 13 Personen zeitgleich den Titel, innerhalb der letzten 24 Stunden waren es 52 Leute (via steamdb.info).

Schon eine Woche nach dem Release halbierte sich die Spielerzahl von 1.390 Leuten. Doch das Entwicklerteam ergreift jetzt eine Maßnahme, um das Interesse der Spieler wieder zu wecken.

Das Gameplay zum Spiel könnt ihr im folgenden Trailer bewundern:

Diese Änderungen will Book of Travels vornehmen

Was wurde überarbeitet? In einer Nachricht auf Steam informiert das Entwicklerteam von Might and Delight darüber, dass es das Kampfsystem überarbeitet hat. Aktuell können Spieler das neue Kampfsystem testen und den Entwicklern Feedback geben.

Das neue Kampfsystem beinhaltet einen Balken, an dem abgelesen werden kann, zu welchem Zeitpunkt welcher Gegner und Spieler angreifen kann. Der Balken ist in eine Entscheidungs- und eine Aktionsphase geteilt. Je schneller der entsprechende Statuswert eines Spielers, desto schneller rast sein Icon über den Balken.

Was will das Team noch verändern? Ein weiteres Feature, das allerdings erst in einem kommenden Update kommt, ist der Bosskampf. Momentan ist es nur möglich, mit einer kleinen Anzahl an Spielern eine Gruppe zu bilden. Das Team will die Anzahl erhöhen, damit es Spielern möglich wird, stärkere Bossgegner besiegen zu können.

Außerdem sollen noch weitere Features folgen:

Duelle: Es soll Kämpfe geben, ohne direkt den Tod zu befürchten.

Loot: Wird von NPCs gedroppt.

Mehr Gegnertypen: Dazu zählen Kettem, Wölfe und Maisu.

UI: Die Benutzeroberfläche soll lesbarer werden.

Waffen: Es soll in Zukunft mehr Waffen geben.

Multiplayer: Das Wiederbeleben von Spielern soll einfacher werden.

Tutorial: Der Einstieg soll für Neulinge leichter werden.

Die Zahl der Teilnehmer, die momentan zumindest das Kampfsystem testen können, ist auf 40 Tester beschränkt. Wie es bei den zukünftigen Features aussieht, ist bislang nicht bekannt. Das Entwicklerteam will die Anzahl aber erhöhen, falls Bedarf besteht.

