Unwahrscheinlich ist allerdings, dass es sich bei dem Projekt um einen weiteren Mobile-Titel handelt. Denn in aller Regel wird ein Fokus auf Mobile-Content in den Job-Beschreibungen von Blizzard zusätzlich erwähnt. Das war allerdings bei dieser Beschreibung nicht der Fall, weshalb die Vermutung naheliegt, dass es sich um einen PC- und Konsolen-Titel handelt.

Wer das nächste große MMORPG von Blizzard erwartet, sollte die Erwartungen ein bisschen dämpfen. Denn das Entwickler-Team ist laut eigenen Aussagen recht klein – wohl in einem ähnlichen Rahmen, wie es das Hearthstone-Team damals war. Ob das so bleibt, ist natürlich ungewiss.

Was für ein Spiel könnte das sein? Da der Lead-Content-Designer explizit Erfahrung im Gestalten von Quests und RPG-Mechaniken haben soll, scheint der Verdacht nahezuliegen, dass es sich eben um ein RPG mit Fokus auf Solo-Inhalte handelt. Da einige dieser Inhalte aber „Replayability“, also „Wiederspielbarkeit“ haben sollen und auch eine „Shared World“ im Fokus steht, wird das Spiel wohl auch über Koop-Komponenten verfügen – aber das ist im Grunde bei allen Blizzard-Titeln der Fall.

Wer also schon immer eine Liebe zu Pen&Paper-Rollenspielen hatte und schon die eine oder andere Kampagne als Spielleiter gemeistert hat, sollte sein Glück versuchen. Zumindest dann, wenn auch die anderen „Kleinigkeiten“, wie Wissen in Programmiersprachen und jede Menge Vorerfahrungen im Spieldesign vorhanden sind.

Worum geht’s? Um eine neue Stellenausschreibung von Blizzard . Denn offenbar arbeitet man nicht nur an einem neuen Survival-Spiel und einem kommenden Warcraft-Mobile, sondern auch noch an weiteren unangekündigten Projekten. Dafür sucht man gerade einen „Lead Content Designer“, der sich um die Story und das Missionsdesign eines neuen Spiels kümmern soll.

In den letzten Tagen hat Blizzard eine ganze Reihe von kleineren und größeren Ankündigungen getätigt. Der Tabu-Bruch, dass in WoW Horde und Allianz bald gemeinsam spielen können, ein neues Survival-Spiel wurde angekündigt und jetzt scheint sogar der Launch der Beta von Overwatch 2 zum Greifen nah zu sein.

