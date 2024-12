Spieler in Black Ops 6 kombinieren zwei Abschussserien, erschaffen dadurch eine unfaire Killermaschine

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Was sagen andere Spieler dazu? In dem Beitrag auf Reddit unterhalten sich viele Nutzerinnen und Nutzer über die wilde Kombination aus Abschussserien. Einige von ihnen schreiben, dass sie das selbst mal ausprobieren wollen. BuzzyBubble schreibt dazu: „Sorry, aber das ist absolut lustig und brillant. Lasst sie kochen.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was haben die Spieler kombiniert? In einem Video auf Reddit zeigt der Nutzer JoeZocktGames, wie zwei Spieler die Abschussserien Fernlenkladung und Geschütz miteinander kombiniert haben. Dafür haben sie das Geschütz, das eigentlich auf eine feste Position platziert wird, auf die Fernlenkladung gestellt.

Die 10 traurigsten Tode in Game of Thrones im Ranking

Nach 13 Jahren wird wohl eine mysteriöse Person in One Piece enthüllt

Call of Duty: Black Ops 6 ist endlich da! Alles Wichtige, was ihr beim großen Launch-Event verpasst habt

Gamer fordert einen Internet-Milliardär zum 1v1 heraus, weil er in Call of Duty verliert – und wird überrascht

Ihr erhaltet die Abschussserien, sobald ihr genügend Punkte in einem Match gesammelt habt – etwa durch Kills oder durch das Einnehmen und Aufsammeln von Objectives in BO6. Zu den Objectives gehören unter anderem Flaggen, die ihr einnehmt und beschützt oder Marken, die ihr aufsammelt. Eine Übersicht aller Modi in BO6 findet ihr hier .

In Call of Duty: Black Ops 6 gibt es wieder etliche Abschussserien, mit denen ihr eure Gegner erledigen könnt. Zwei Spieler haben zwei Killstreaks miteinander kombiniert und eine mobile Killermaschine gebaut.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to