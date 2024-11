CoD Black Ops 6 hat jetzt einen quietschbunten Anime-Skin, den selbst Spieler sehen, die „blind wie eine Fledermaus“ sind

In Pokémon GO steht eine neue Jahreszeit an. Die läuft unter dem Titel Duales Schicksal.

Pokémon GO: Das nächste neue Pokémon schmeckt scheußlich und will eure Lebensenergie rauben

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Call of Duty: Black Ops 6: Crossplay deaktivieren – So geht’s

Call of Duty: Black Ops 6 ist endlich da! Alles Wichtige, was ihr beim großen Launch-Event verpasst habt

Gamer fordert einen Internet-Milliardär zum 1v1 heraus, weil er in Call of Duty verliert – und wird überrascht

CoD: Alles, was ihr zu Black Ops 6 wissen müsst – in unter 2 Minuten

Selbst der weiße Teil des Skianzugs leuchtet so hell, dass er aus großer Distanz vermutlich aus einem felsigen oder bewaldeten Gebiet heraussticht. Die Community ist sich uneinig darüber, was sie von dem Skin halten soll.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Skin? Der neue Cruiser-Skin befindet sich im Tracer Pack: Snowtime Showtime. Er kann nur bei der Operatorin Alvarez angewandt werden. Das Aussehen des Skins könnt ihr euch in einem Reddit-Beitrag von User Kind_Knowledge4756 ansehen:

Durch Skins können sich Spieler in Shootern von anderen abheben. In Call of Duty: Black Ops 6 gibt es jetzt einen besonderen Skin, der in der Community für gespaltene Meinungen sorgt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to