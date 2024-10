Alle meckern über die Maps in Black Ops 6, doch schon diese Woche kommt eine der legendärsten von Call of Duty

Call of Duty: Black Ops 6 wird schon diese Woche eine neue Map erhalten: Nuketown. Die legendäre Karte ist schon in wenigen Tagen spielbar.

Was ist das für eine Diskussion um die Maps? Call of Duty: Black Ops 6 ist mit 16 verschiedenen Maps gestartet – 12 davon sind sogenannte Core-Maps, auf denen normale 6v6-Modi gespielt werden. Viele dieser Maps kommen aber gar nicht gut bei der Community an.

Seit dem Release von Black Ops 6 gibt es zahlreiche Posts auf den sozialen Netzwerken, in denen das Design verschiedener Maps kritisiert wird.

Ein Spieler schreibt beispielsweise auf Reddit, dass die Maps deprimierend seien.

Ein anderer findet auf x.com: „Ich liebe Black Ops 6, aber diese Maps sind unverzeihbar.“

In einem anderen Post auf Reddit erinnert sich ein Spieler, dass Treyarch – die Entwickler von Black Ops 6 – dafür bekannt waren, gute Maps zu machen. Jetzt stellt er fest: „Die Maps in BO6 sind eine große Enttäuschung.“

Die Rückkehr einer Legende

Welche Map kehrt zurück? Treyarch gab bekannt, dass am Freitag, dem 1. November 2024, Nuketown in Black Ops 6 veröffentlicht wird (via x.com).

Nuketown ist eine Multiplayer-Map, die erstmals in Call of Duty: Black Ops (1) veröffentlicht wurde und seither in verschiedenen Spielen der Reihe in unterschiedlichen Variationen enthalten war. Die Map zeichnet sich ähnlich wie Shipment und Rust vor allem durch ihre geringe Größe aus.

In der Community von Call of Duty hat Nuketown eine Art Legendenstatus, besonders weil die Map so klein ist und sich schnell spielt. Einige Spieler hoffen deshalb schon jetzt auf eine 24/7-Playlist, in der für einen gewissen Zeitraum keine andere Map als Nuketown gespielt wird (via Reddit).

Wird Nuketown in Black Ops 6 wie früher?

Die Community von Call of Duty ist sich noch nicht sicher, ob Nuketown in Black Ops 6 so gut sein wird wie früher (via Reddit). Zwar soll die Map “clean” umgesetzt werden, doch das Movement des neustens CoDs ist deutlich schneller als in früheren Teilen.

Schon bei den aktuellen Launch-Maps gibt es die Theorie, dass die Maps gar nicht so schlecht sind. Das Movement sei einfach nur zu schnell für die geringe Größe der Karten. Das Spiel werde dadurch chaotisch oder hektisch und Nuketown könnte sich mit dem neuen Omni-Movement genauso anfühlen.

Auf einer kleinen Map wie Nuketown werdet ihr eine Waffe benötigen, die besonders gut für Gefechte auf kurzen bis mittlere Distanzen geeignet ist. Hier ist aktuell besonders die Maschinenpistole “KSV” zu empfehlen. Wir stellen euch auf MeinMMO das aktuelle Meta-Build vor: CoD Black Ops 6: KSV Build – Das beste Loadout für die Meta-MP