Wer das neue Call of Duty: Black Ops 6 im Multiplayer spielt und auch die Vorgänger kennt, dem wird ein Problem womöglich bekannt vorkommen. Denn: Die Spawns plagen die Spieler.

Worüber schimpfen die Spieler? Call of Duty: Black Ops 6 ist zwar erst am 25. Oktober erschienen, doch Spieler schimpfen bereits über unfaire Spawns im Multiplayer. Auf Reddit teilen Spieler ihre Erfahrungen und Kritikpunkte.

Dass es insbesondere auf kleineren Maps zu Problemen mit den Spawns kommt, ist für Call of Duty nichts Neues:

Die kontroverse Map „Das Haus“ hatte laut Spielern in Modern Warfare 3 noch schlimmere Spawns als in Vanguard

Eine Runde auf der Map „Quarry“ in MW3 war aufgrund fehlerhafter Spawns innerhalb von Sekunden zu Ende

Besonders in laufenden Runden ein Problem

So sieht es im neuen CoD aus: In BO6 gibt es im Multiplayer den Fall, in einer bereits laufenden Runde zu spawnen. Da gibt es dann keinen Timer, bevor die Runde startet und alle loslaufen. Das führt dazu, dass man seine Ausrüstung auswählen muss, während andere um einen herum (und auf einen) bereits schießen.

In einem Clip auf Reddit zeigt bodnast, dass sein Spielercharakter von einem Gegner erschossen wird, noch bevor er sich überhaupt fertig ausgerüstet hatte.

In der Überschrift schreibt der Nutzer: „Kein großer Fan davon, in einem laufenden Spiel zu spawnen, bevor ich überhaupt meine Klasse auswählen kann.“ Damit ist hier das Loadout – oder die Ausrüstung – gemeint, die man zu Beginn wählt, um loslegen zu können:

Was sagen andere Spieler dazu? Die Kommentare zu diesem Post machen klar, dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall handelt. Es passiert immer, dass Spieler im direkten Schussfeld von Gegnern spawnen und so mit einer K/D von 0/1 in die Runde starten.

In einem anderen Thread auf Reddit machen sich Spieler über fragwürdige Respawns lustig. Ein Nutzer schreibt, wie sein Spielercharakter auf der Map „Babylon“ von einem Gegner erschossen wurde. Danach ist er genau hinter ihm respawnt. Er hat sich gerächt, woraufhin der andere Spieler hinter ihm gespawnt ist und ihn dann erneut erschossen hat.

Die Spieler haben für die aktuellen Spawn-Probleme mehrere Ursachen ausgemacht: Zu kleine Maps und zu schnelles Movement sollen dafür sorgen, dass sich Spieler jederzeit überall auf der Map befinden können. Es dauert also nicht lange, bis ein anderer Spieler dort vorbeirennt, wo man gerade gespawnt ist.

Trotz existierender Probleme kommt CoD: Black Ops 6 bei vielen Spielern richtig gut an. Manche haben aber auch Kritik – was nicht nur an den Spawns liegt. Wie die aktuelle Stimmung zum Spiel insgesamt so ist, erfahrt ihr hier: „Sie haben nach 4 Jahren wieder ein gutes Spiel gemacht“ – Black Ops 6 erinnert Spieler daran, wie gut Call of Duty sein kann