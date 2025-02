Der beste Anime von früher bekommt ein Remaster-Spiel auf Steam und das macht noch genauso viel Spaß wie damals

Für MeinMMO-Autorin Sophia Weiß war nicht Pokémon oder Sailor Moon das Highlight ihrer Kindheit, sondern die epischen Duelle in Yu-Gi-Oh!. Eine Reihe der alten Games zum Anime kommen jetzt auf Steam und sie machen noch genauso viel Spaß wie vor 20 Jahren.

Es ist 2004 im November. Draußen ist es matschig mit Schneeregen bei etwa 8 Grad. In einem Kinderzimmer steht ein Hochbett. Unten drin sitzt mein 10-jähriges Ich zusammen mit meinen Brüdern auf einem Haufen Kissen, eingekuschelt in Decken.

Mein einer Bruder sitzt in der Mitte und zockt sein neues Geburtstagsgeschenk auf meinem roten GameBoy Advance SP an: Yu-Gi-Oh! Reschef der Zerstörer . Ich und mein zweiter Bruder schauen gespannt zu und sind die schlimmsten Backseat-Gamer, die man sich vorstellen kann. Es war richtig schön – auch, wenn uns Mama am Ende wegen Streits in unsere eigenen Zimmer schicken musste.

Die Erinnerung an diesen Regentag vor über 21 Jahren kam mir letzte Woche hoch, als ich mich mit meinem Steam Deck auf meiner Couch eingekuschelt habe: Konami bringt am 27. Februar 2025 die Yu-Gi-Oh! Early Days Collection via Steam und für Nintendo Switch raus. Der Publisher stellte MeinMMO freundlicherweise einen Key zum Anspielen zur Verfügung und jetzt weiß ich: Reschef der Zerstörer spielt sich immer noch genau wie damals.

Duellieren wie vor 20 Jahren – Mit Quality-of-Life-Änderungen

Die Yu-Gi-Oh! Early Days Collection umfasst insgesamt 14 Spiele zum beliebten Anime und Manga Yu-Gi-Oh! von Kazuki Takahashi – aber eben dem Original, nicht den heute beliebten Spin-Off-Serien. Mit drin sind Games von 1998 bis 2005 noch für GameBoy Colour und später GameBoy Advance.

Die Titel an sich scheinen vom Gameplay her kaum verändert worden zu sein. Ich kenne von früher eben noch Reschef der Zerstörer und World Championship Tournament 2004 . Beide Spiele zocken sich wie damals – im Guten, wie im Schlechten.

Ich laufe in Reschef der Zerstörer also mit Yugi und Joey im Schlepptau durch Domino City und duelliere mich genau wie früher mehr oder weniger erfolgreich. Ich kann aber auch genau wie früher Dialoge nicht beschleunigen. Wenn mich also die doofe Rebecca zum x-ten Mal besiegt, muss ich den 3 Minuten langen Dialog vor dem Duell bei jedem neuen Versuch durchspielen.

Seto Kaiba wiegelt zum Start von Reschef der Zerstörer die junge Rebecca gegen einen auf. Typisch.

Ein Feature, das mit persönlich sehr gefällt, ist aber das neue Obermenü in den Spielen: Hier kann ich jederzeit zwischenspeichern, neu laden und auch die Anleitung aufrufen kann – auch, wenn die auf Englisch ist.

Die Speicherfunktion hingegen ist sehr praktisch, um die oben genannten Cutscenes zu überspringen. Auch wenn ich dann dazu gezwungen bin, diese Stelle wieder und wieder zu spielen, bis es mir zu doof ist. Wenn ich nicht gewinnen sollte.

Außerdem lässt einen das Obermenü entscheiden, wie man das Spiel ausgegeben haben möchte: Zum Beispiel wie früher auf dem GameBoy-Display, Bildschirm füllend oder auch mit und ohne Rahmen.

Wer es sich außerdem einfacher machen möchte, kann vor dem Start in ein Spiel einstellen, ob alle Karten freigeschaltet sein sollen. (Normalerweise muss man sich diese erstmal freispielen.) Außerdem könnt ihr je nach Game zwischen der japanischen, amerikanischen und europäischen Version des Games wechseln.

Für das GameBoy-Colour-Game Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists gibt es zudem einen Online-Modus.

Das Hauptmenü ist mit einem Mix aus Anime- und Manga-Illustrationen bebildert. Das erste Game ist noch mit einem richtig alten Artwork illustriert! Dungeon Dice Monsters war ein Teil von Yu-Gi-Oh!, der leider nie besonders populär wurde.

Gleiches Feeling, besseres Englisch

21 Jahre später machen die Spiele immer noch Spaß. Das eine ist, dass es einfach schöne Games sind, das andere, dass ich mich sofort wieder fühle wie damals mit den Brüdern.

Der große Unterschied ist, dass ich die englischsprachige Anleitung jetzt lesen kann und nicht mehr so doof da stehe, wie als Kind: Reschef der Zerstörer funktioniert nach anderen Regeln, als das reale Kartenspiel. Hätt’ ich das mal damals nur gewusst.

Insgesamt aber bleibt das Feeling das gleiche: Ich optimiere mein Deck, versuche an die besten Karten zu kommen und stelle mich wieder und wieder fiesen Duell-Gegnern. Es fühlt sich auch irgendwie schön an, das normale Yu-Gi-Oh! mal wieder vor der Nase zu haben – bei Synchro- und Pendel-Beschwörungen bin ich raus.

Es wird für mich keine coolere Art geben, Yu-Gi-Oh! zu zocken, als mit der Duel Disc. #Cardgames on Motorcycles Ich liebe Yu-Gi-Oh!, aber mit 10 hatte ich kaum Taschengeld, daher ist meine Sammlung noch so mikrig. Und die Rücken der Max-Auflage passen nicht zu den alten Bänden…

Die Yu-Gi-Oh! Early Days Collection ist aus meiner Sicht für all diejenigen, die gerne an die Zeiten von Duelist Kingdom oder Battle City zurückdenken. An damals, als man auf dem Schulhof mit gefälschten Götterkarten gespielt und sich zwischen dem Yugi-, Seto-, Joey- und Mai-Deck als Starter entscheiden musste.

Allerdings kommt die Collection mit einem dicken Preisschild daher: Laut den Listings auf Amazon, Mediamarkt und im Nintendo-Online-Shop wird sie 59,99 Euro kosten – also fast so viel wie viele aktuelle AAA-Games. Auf Steam ist der Preis noch nicht angekündigt.

Endlich wieder richtige Duelle

Sailor Moon ist zwar der erste Anime, den ich jemals gesehen habe und Naruto-Fan war ich über längere Zeit und sehr viel intensiver. Aber das originale Yu-Gi-Oh! war der erste Anime bzw. der erste Manga, den ich als solches wahrgenommen und dafür geschätzt habe. Die Story wird also immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.

Bei meinem letzten Umzug sind mir auch die alten Karten wieder in die Hände gefallen und ich bin sie vor dem Einpacken wieder zwei Stunden lang durchgegangen. Gute Zeiten.

Die Early Days Collection ist auch für das Steam Deck optimiert. Ich habe die meisten Stunden tatsächlich darüber gezockt und kann mir vorstellen, dass es auch auf der Nintendo Switch gut laufen wird. Auf Handheld, wofür die ganzen Games ja ursprünglich gemacht waren, macht es einfach am meisten Spaß.

Ich kenne heute auch niemanden mehr, der noch das ursprüngliche Kartenspiel zockt. Die spielen alle entweder die aktuellste Version oder andere TCGs wie Pokémon und Magic: The Gathering. Mit der Collection komme ich dann doch wieder mal dazu, mich in traditionellen Duellen zu verlieren. Jetzt muss ich mir nur noch die Karten für mein altes Lieblingsdeck erspielen.

Alles in allem kann ich die Yu-Gi-Oh! Early Days Collection jedem empfehlen, der mal wieder richtig Bock auf traditionelle Duelle und heftiges Nostalgie-Feeling hat. Beides gibt es hier.

Und weil ich lustig bin, probier ich die Tage auch das Spiel zu den Dungeon Dice Monstern aus – dem obskuren Table-Top-Game aus den Zeiten, bevor Yu-Gi-Oh! sich nur noch um Duel Monsters drehte. Meine Kollegin Jasmin Beverungen hingegen steckt schon tief im Magic-the-Gathering-Sumpf und freut sich gerade enorm, weil die ersten Commander-Decks für die Final-Fantasy-Kooperation angekündigt wurden: Mein liebstes MMORPG kommt bald zu Magic und ich spare jetzt schon 200 Euro, um in Sammelkarten zu schwelgen