Der „Beste Anime des Jahres 2023“ ist weder One Piece noch Attack on Titan – Räumt gleich 11 Preise ab

Wir dürfen gespannt sein, welche Animes bei der kommenden Preisverleihung ausgezeichnet werden. In 2024 gibt es spannende Anwärter wie Solo Leveling oder Kaiju No. 8 .

One Piece sicherte sich die Kategorien „Beste Weiterlaufende Serie“ und „Bester Hauptcharakter“, Attack on Titan konnte sich bei den Kategorien „Bester Soundtrack“ und „Bestes Drama“ durchsetzen.

Wie haben sich One Piece und Attack on Titan geschlagen? Auf den nachfolgenden Plätzen landen Chainsaw Man mit 6 Preisen und Demon Slayer mit 3 Preisen. Erst dann folgen One Piece und Attack on Titan, die jeweils 2 Auszeichnungen erhalten haben.

Vielleicht hat One Piece im nächsten Jahr mehr Glück. Immerhin hat in diesem Jahr der Egghead-Arc begonnen:

Mit insgesamt 11 Preisen hat sich der Anime damit an die Spitze der verliehenen Preise katapultiert. Besonders verwunderlich ist es, dass bekannte Animes wie One Piece und Demon Slayer auf den hinteren Plätzen gelandet sind.

Jujutsu Kaisen Staffel 2 ist nicht nur zum Anime des Jahres gekürt worden, sondern hat noch 10 weitere Preise in den folgenden Kategorien abgeräumt (via Crunchyroll ):

Crunchyroll feiert seit 2017 jedes Jahr die Anime Awards. Bei dieser Veranstaltung werden die besten Animes und Personen, die mit den Animes zu tun haben, mit Preisen ausgezeichnet. Ein Anime hat bei der Veranstaltung besonders viele Preise abgeräumt und damit Hits wie One Piece und Attack on Titan hinter sich gelassen.

