Streamer TimTheTatman stirbt peinlich in Battlefield 2042, wird von offiziellem Twitter-Account getrollt

Der Streamer TimTheTatman ist bekannt für seine witzigen Tode in verschiedenen Shootern. Nun ist auch Battlefield 2042 an der Reihe. Dort stirbt er auf peinliche Weise, sodass sogar der offizielle Twitter-Account ihn damit trollt.

Was ist passiert? In einem Stream zur Beta von Battlefield 2042 war TimTheTatman gerade mit seinem Kumpel in einem Kampfflugzeug unterwegs. Zunächst modifizierte er seine Waffe und machte sich für den Absprung bereit.

Der Sprung missglückte ihm jedoch völlig. Er versäumte es, seinen Fallschirm rechtzeitig zu ziehen und klatschte wie ein nasser Sack auf dem virtuellen Asphalt. Auf den ersten Blick ein Fehler, dem jeder passieren kann.

Wer ist das überhaupt? TimTheTatman war bis zu seinem Wechsel zu YouTube einer der größten Streamer auf Twitch. Seine Karriere begann mit Fortnite, wo er unter anderem mit Ninja zusammen spielte.

Doch Tim, Ü30 und Familienvater, gilt eher als “netter Streamer von nebenan”, der weniger leistungsorientiert unterwegs ist und nur zum Spaß spielt. Er wirkt einfach wie ein netter, “normaler” Typ, der über sein Alter meckert und gerne Spaß beim Zocken hat.

Wer TimTheTatman kennt, weiß bereits: Er ist immer wieder für solche Slapstick-Einlagen gut und für peinliche Todes-Einlagen in diversen Spielen wie CoD Warzone bekannt. Gerade wegen dieser Eigenschaft und der Art, wie er über sich selbst lachen kann, ist er bei seinen Fans sehr beliebt.

Das war wohl auch dem offiziellen Twitter-Account zu Battlefield 2042 bekannt. Der hat sich nämlich die neueste Slapstick-Einlage von Tim gekrallt den Clip dazu getwittert. Darüber heißt es: “Die Spiele ändern sich, aber die Spieler bleiben gleich.”

Hier könnt ihr euch den Clip anschauen:

Battlefield 2042 trollt Streamer, der sorgt für weitere Lacher

So reagiert der Streamer: Seine Antwort auf den Tweet des Battlefield-Accounts lässt nicht durchblicken, was genau der Streamer davon hält. Er schreibt lediglich trocken: “Wer führt diesen Account?” (via Twitter). Es ist also nicht klar, ob er sich ärgert, oder es selbst lustig findet.

Zumindest ist er offenbar überrascht darüber, dass der Schreiber des Battlefield-Twitter-Accounts mit diesen Insider-Witzen vertraut ist.

Was sagen die Spieler dazu? Die amüsieren sich prächtig über die Reaktionen des Twitter-Accounts und von TimTheTatman. Hinzu kommt natürlich der fast schon traditionelle Slapstick-Tod des Streamers.

Als Antwort auf Tims Frage schreibt PnG KillorDie: “[Der Schreiber des Battlefield-Accounts] Sieht für mich so aus wie jemand, der sich auskennt”

James Potter schreibt: “Wer auch immer das ist, er verdient eine Gehaltserhöhung.”

leviathanpriim schreibt dazu: “Tim, ich will, dass du weißt: Du bist der Fels deines Squads…”

Eklipze antwortet darauf: “Wahrscheinlich ist er deswegen so hart gefallen.”

Withers4Real schreibt: “Gleicher Mist, anderer Tag, Timmy.”

Es gibt noch zahlreiche andere Ideen, wer dahinter stecken könnte. Unter anderem wird das alles sehende Auge von Sauron genannt. Auch ein Kind aus Thailand steht unter Verdacht.

Bei den zahlreichen Möglichkeiten, in Battlefield 2042 draufzugehen, dürfte es nicht der letzte Slapstick-Tod des Streamers sein.

Wie kann man eigentlich schon Battlefield 2042 spielen? Aktuell läuft die Early-Access-Phase der Open Beta. Unter bestimmten Voraussetzungen können Spieler bereits früher spielen.

Ab morgen, dem 8. Oktober öffnet die Beta dann aber ihre Tore für alle Spieler. So könnt ihr euch ebenfalls ein Bild vom nächsten Ableger der großen Shooter-Reihe machen.

