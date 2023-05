Neuer Barbie-Film soll für alle sein, die Barbie hassen – Aber Gamer sehen direkt eine Verbindung zu Diablo 4

Bald erscheint ein neuer Barbie-Film. Der Trailer begeistert jetzt schon hunderttausende potentielle Zuschauer weltweit. Einige der Szenen erinnern aber stark an das ebenfalls bald kommende Diablo 4. Der Journalist Jason Schreier macht auf einen bestimmten Moment aufmerksam.

Das ist der neue Trailer: Von Warner Bros. kommt am 20. Juli ein neuer Barbie-Film in die Kinos. In den Hauptrollen sind Margot Robbie (Harley Quinn aus Suicide Squad) als Barbie und Ryan Gosling (Blade Runner 2049, La La Land) als Ken.

Am 25. Mai veröffentlichte das Studio einen neuen Trailer, in dem der Film vorgestellt wird. Barbie feiert mit ihren Freundinnen und stellt eine seltsame Frage: Denkt ihr eigentlich manchmal ans Sterben?

Sie bemerkt dann plötzlich seltsame Veränderungen, besonders an ihren Füßen. Die sind plötzlich flach und haben keine High-Heel-Haltung mehr. Das bringt sie in ein Dilemma und eine offenbar ältere Barbie erklärt ihr: sie muss nun in die echte Welt, um das zu klären.

„Das nenne ich Brand Synergy“

Jason Schreier hat einen Post auf Twitter geteilt, in der zwei Szenen aus dem Barbie-Trailer und dem Vorstellungs-Trailer von Diablo 4 zu sehen sind. Die Screenshots sehen dabei wie Spiegelungen aus.

Schreier nennt das „Brand Synergy“. Das bezeichnet die Wirkung, wenn mehrere Firmen ähnlich werben, um die Wirkung ein vielfaches stärker wirken zu lassen, als wenn sie für sich alleine steht:

Auch weitere Szenen sind recht ähnlich, etwa wenn Barbie von ihrem Haus schwebt. Lilith hat einen ähnlichen Abstieg aus ihren blutigen Fetzen, als sie beschworen wird. Nur eben nicht so rosa.

In den Kommentaren freuen sich einige Nutzer darüber, dass endlich auch sie einmal die Zielgruppe sind. Die obligatorischen Vergleiche mit Tarantino sind natürlich ebenfalls dabei, schließlich geht es um Füße.

Einige fragen nun sogar nach einer Lilith-Version von Barbie. Ob die aber jemals erscheinen wird, ist aber doch eher unwahrscheinlich.

Und was ist nun mit dem Film? Der Trailer sagt, dass der neue Barbie-Film ausdrücklich für alle gedacht ist, die Barbie hassen. Und er sorgt für Begeisterung: sowohl auf Reddit als auch auf YouTube gibt es haufenweise positive Kommentare. Vor allem das Meme-Potential sei enorm, meinen einige.

In der Redaktion von MeinMMO haben ebenfalls einige Personen, die nicht näher genannt werden wollen, schon beschlossen, dass sie den Film sehen wollen.

