Der letzte Patch von Baldur’s Gate 3 kommt und bringt 12 neue Klassen – Auf welche freut ihr euch am meisten?

Es ist fast so weit: Am 14. April 2025 veröffentlicht Larian Studios Patch 8 für Baldur’s Gate 3. Das vorerst letzte große Content-Update. Neben neuen Enden gibt es aber auch ganze 12 neue Klassen und wir wollen wissen, auf welch ihr euch am meisten freut.

Was für Klassen bringt Patch 8? Mit Patch 8 bekommt Baldur’s Gate 3 insgesamt 12 neue Sub-Klassen zu den bereits bestehenden dazu. Jede übergeordnete Klasse bekommt so noch einmal einen ganz frischen Geschmack, der das Spielerlebnis aufpoliert.

Wir wollen wissen, welche davon euch am besten gefällt – wenn ihr noch unsicher seid, könnt ihr unter der News nachlesen, was die Sub-Klassen so ausmacht.

12 neue Sub-Klassen in Baldur’s Gate 3 – Das können sie

Was können die Klassen? Die 12 neuen Sub-Klassen in Patch 8 bringen frischen Wind nach Baldurs Tor. Hier lest ihr, was die einzelnen Klassen können.

Barbar – Pfad des Riesen („Path of Giants“) Der Pfad des Riesen gibt dem regulär auf Tuchfühlung gehenden Barbaren eine Spezialisierung auf Fernkampf. Im Kampfrausch gibt es doppelten Bonus auf Wurfangriffe. Außerdem könnt ihr Gegner mir nichts, dir nichts durch die Gegend schleudern – wenn sie nicht zu groß sind. Zudem könnt ihr mehr Loot tragen.

Barde – Schule des Zauberbanns („College of Glamour“) Barden der Schule des Zauberbanns nutzen Feenmagie, um Geschichten lebendig werden zu lassen. Das Besondere an der Sub-Klasse sind die Kontroll- und Schutzzauber.

Druide – Zirkel der Sterne („Circle of Stars“) Angehörige Druiden des Zirkels der Sterne verwandeln sich nicht in Tiere, sondern in ein Sternbild. Ihr bekommt dafür auch den Zauber Lenkendes Geschoss, den ihr mehrfach pro lange Rast ohne Zauberplatz wirken könnt. Obwohl die Klasse eher ein Unterstützer ist, macht sich trotzdem gut Schaden.

Hexenmeister – Fluchklinge („Hexblade“) Die Fluchklinge ist eine der stärksten Sub-Klassen für den Hexenmeister und bringt Übung mit mittlerer Rüstung, Schilden und Kriegswaffen. An euch gebundene Waffen nutzen hier den Charisma- statt den Stärke- oder Geschick-Modifikatoren. Insgesamt ist die Sub-Klasse auf harte Schläge und die Vernichtung des Gegners ausgelegt.

Kämpfer – Arkaner Bogenschütze („Arcane Archer“) Für den Kämpfer gibt es den Arkaner Bogenschützen. Ähnlich wie der Pfad des Riesen für Barbaren bringt der Arkane Bogenschütze eine Fernkampfspezialisierung für Kämpfer.

Kleriker – Domäne des Todes („Death Domain“) Als Kleriker der Domäne des Todes nutzt ihr Kriegswaffen und legt den Fokus auf Schaden, statt auf Heilen. Angriffe können zusätzlichen nekrotischen Schaden bringen und Zaubertricks, die eigentlich nur ein Ziel treffen, treffen zwei. Auf höheren Leveln wird die Nekrotik-Resistenz von Gegnern ignoriert.

Magier – Klingengesang („Bladesinging“) Als Klingengesang-Magier nutzt ihr Akrobatik sowie Nahkampfwaffen und zaubert trotzdem. Der Klingengesang steht euch hierbei zur Verfügung.

Mönch – Weg des Betrunkenen Meisters („Way of the Drunken Master“) Mit dieser Sub-Klasse kann euch Alkohol nichts mehr anhaben und stellt einmal pro Tag die Hälfte eurer KI-Punkte wieder her. Das wichtigste Feature ist der Status Betrunken , der euch alle neuen Features ermöglicht – zum Beispiel, eure Gegner betrunken zu machen.

Paladin – Schwur der Krone („Oath of the Crown“) Mit dem Schwur der Krone macht ihr aus eurem Paladin einen Tank, der die Gruppe sehr gut supporten kann.

Schurke – Draufgänger („Swashbuckler“) Als Draufgänger-Schurke braucht ihr keinen Vorteil mehr, um hinterhältige Angriffe auszuführen. Habt ihr keinen Nachteil, ist der Angriff hinterhältig. Zusätzlich gibt es einen Bonus auf die Initiative, die Chance Gelegenheitsangriffen auszuweichen und Schmutzige Tricks .

Waldläufer – Hüter des Schwarms („Swarmkeeper“) Als Hüter des Schwarms lässt euch das Spiel nicht nur ein Wesen, sondern gleich eine Horde davon beschwören. Ihr könnt Bienen, Quallen oder Motten rufen, die verschiedene Effekte auslösen.

Zauberer – Schattenmagie („Shadow Magic“) Zauberer der Schattenmagie halten mehr aus, als Zauberer anderer Sub-Klassen. Sie können Angriffe auf sich selbst erschweren, ihnen entgehen oder sogar Todesstöße verhindern.

Wie genau die einzelnen Klassen sich spielen werden, wissen wir erst zum Patch-Release. Wenn ihr aber neugierig seid, wie gut die Klassen im direkten Vergleich miteinander sind, haben wir genau das richtige für euch. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus, Baldur’s-Gate-3-Connaisseur, hat eine Tier List zu ihnen aufgestellt. Alle neuen Klassen von Baldur’s Gate 3 Patch 8 im Ranking