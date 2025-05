Es gibt eine super-seltene Szene bei der Tieflings-Party in Baldur’s Gate 3, die ihr leicht verpasst – dabei kann sie schlimme Folgen haben

Die Macher haben in Baldur’s Gate 3 so gut wie jede Möglichkeit berücksichtigt und dutzende Szenen eingebaut, die ihr nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen seht. Einige davon tragen wichtige Entscheidungen mit sich, die Einfluss auf euren Charakter haben.

Spoiler-Warnung: Hier geht es um Szenen und wichtige Entscheidungen aus Akt 1, die teilweise relevant sind für den Verlauf der weiteren Story.

Was ist das für eine Szene?

Gegen Ende von Akt 1 müsst ihr euch entscheiden, ob ihr die Tieflinge rettet oder den Hain überfallt. Entscheidet ihr euch für die Rettung, gibt es eine Tieflings-Party im Camp.

Dort feiern die meisten Leute, allerdings gibt es eine düstere Szene: Arabellas Eltern wollen Kagha mit einem Paralyse-Gift lähmen und ihr dann die Kehle durchschneiden.

Was klingt, als wäre das eine Szene für einen bösen Durchlauf, ist eigentlich so ziemlich das Gegenteil. Sie folgt schlicht einem gewissen Gesetz.

Darum ist die Szene so selten: Arabella ist das Mädchen, das die Statuette der Druiden stehlen wollte, um das Ritual aufzuhalten. Die stellvertretende Chefin Kagha will sie dafür bestrafen. Dazu nutzt sie eine Giftschlange als Drohung.

Normalerweise würden „gute“ Spieler Arabella nun retten, indem sie Kagha überzeugen, dass das zu viel wäre. Stimmt ihr der Strafe aber zu, will Arabella fliehen und wird von der Schlange getötet – eigentlich das „böse“ Ende der Quest, welches einige Spieler nur schwer verkraften.

Wer sich dazu entscheidet, böse zu sein, würde im Anschluss jedoch in den meisten Fällen den Hain mit Minthara überfallen und so Szenen sehen, die „guten“ Spielern verborgen bleiben. Dass Arabella getötet, die Tieflinge aber dennoch gerettet werden, geschieht so gut wie nie.

Paladine aufgepasst: Wer zu nett ist, bricht seinen Eid

Wenn ihr euch nun fragt, wer so scheinbar seltsame Entscheidungen trifft: Rechtschaffene Charaktere würden so etwas tun, also etwa Paladine. Insbesondere Paladine, die den Schwur der Rache („Oath of Vengeance“) geschworen haben, denn:

Arabella hat ein Verbrechen begangen und muss per Gesetz dafür bestraft werden.

Wie hart die Strafe ausfällt, obliegt der aktuellen Befehlsgewalt – also Kagha.

Nach dem Gesetz der Rache hat Kagha zudem ein Recht auf Genugtuung.

Und genau hier wird es knifflig. Wie ein Nutzer auf Reddit erfahren hat, darf ein Rache-Paladin im Anschluss an die Szene nicht nett sein. Ihr habt die Möglichkeit, Arabellas Eltern auf der Party zu überzeugen, von ihrem Plan abzulassen.

Mit einem Überzeugen-Wurf macht ihr klar, dass die Exekution sie zu ebenso schlechten Leuten macht wie Kagha. Aber: damit brecht ihr den Eid der Rache, denn ihr habt einer Mutter die Rache für ihr totes Kind versagt. Der Paladin wird zum Eidbrecher, was als Rache-Paladin eigentlich enorm schwierig ist.

Sich ans Gesetz zu halten bedeutet eben nicht, immer gut zu sein – sondern nur rechtschaffen .