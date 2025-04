Eine richtig böse Göttin in Baldur’s Gate 3 hat einen Tempel in der wichtigsten Stadt – aber warum?

Die Welt von Baldur’s Gate 3 hat tausende von Göttern. Eine chaotisch böse hat es allerdings irgendwie geschafft, einen riesigen Tempel mitten in der wichtigsten Stadt in Akt 3 zu haben. Warum ist das so?

Um welchen Tempel geht es? Der Tempel, um den es geht, steht mitten in Baldurs Tor, der namensgebenden Stadt im dritten Akt von Baldur’s Gate 3. Ihr findet den Tempel von Umberlee in der Unterstadt, in der Nähe der Docks des grauen Hafens.

Der recht große Tempel beheimatet die Priesterinnen von Umberlee, die beim ersten Betreten eine Beerdigungszeremonie abhalten. Im Rahmen dieser könnt ihr auch eine Quest annehmen, die verstorbene Priesterin zu rächen.

Allerdings ist Umberlee eine chaotisch böse Meeresgöttin – also böse wie auch die drei Todesgötter Myrkul, Bahl und Bane. Nur viel unberechenbarer. Warum also stellt sich eine Stadt wie Baldurs Tor einen Tempel zu ihren Ehren direkt an den Hafen?

Ein Gott für jede Gelegenheit

Warum hat Baldurs Tor diesen Tempel? In der Welt von Baldur’s Gate 3 und dem dahinter stehenden Pen & Paper Dungeons & Dragons beten die meisten Bewohner nicht nur zu einem Gott, sondern gleich zu mehreren. Es gibt auch für jede Gelegenheit einen eigenen Gott, dem man, wenn dessen Segen benötigt wird, anrufen und ein Opfer darbringen kann.

Hier ein paar Beispiele:

Lathander, dessen verfallenen Tempel man in Akt 1 besuchen kann, ist einer der wichtigsten Götter und wird unter anderem für Geburt, Erneuerung, Frühling und Jugend angebetet.

Mystra, Gales Göttin und ehemalige Liebhaberin, wird von allen Magiern angebetet, da sie als Mutter aller Magie gilt.

Shar, die Göttin der Dunkelheit, der Geheimnisse und der Listigkeit, wird nicht nur von mysteriösen Leuten wie Schattenherz angebetet, sondern auch von Minenarbeitern und denen, die etwas vergessen wollen.

Das bedeutet, ein Magier, der Vater wird, betet nicht nur Mystra an, sondern wird auch Lathander um seine Gunst bitten, damit sein Sprössling wohlbehalten das Licht der Welt erblickt. Ein Bergarbeiter mag sich ja der Shar verschreiben, aber auch vielleicht bei der ihr verhassten Schwester Selûne, der Göttin des Lebens, Wissens und Zwielicht, um sein Überleben im Bergwerk bitten.

Dass Städte sich mehrere Tempel von verschiedenen, eventuell auch bösen Göttern in die Innenstadt stellen, ist also gar nicht so abwegig. Das Gotteshaus von Umberlee macht aber in Baldurs Tor sogar besonders viel Sinn.

Warum steht ein Tempel für Umberlee in Baldurs Tor? Umberlee ist eine Göttin des Zorns, auch genannt die Königin der Tiefe oder die Furienkönigin. Sie ist auf den Meeren aktiv und ihr liebster Zeitvertreib ist es, Schiffe in die Untiefen zu ziehen.

Baldurs Tor ist eine Hafenstadt mit regem Seehandel. Tagein, tagaus legen hunderte von Schiffen an und ab. Fischerschaluppen fahren aufs Meer, um frischen Fisch für den kommenden Morgen zu fangen.

Aber eben weil Baldurs Tor und seine (temporären) Bewohner derart auf die Gunst der Meeresgötter angewiesen sind, macht der große Tempel Sinn: So lässt sich die Furienkönigin (hoffentlich) besänftigen und den rund um Baldurs Tor segelnden Schiffen wohlgesonnen stimmen. So müssen die Seeleute nur noch gegen die normalen Gefahren auf den Ozeanen ankämpfen.

Allgemein spielen Götter in Baldur’s Gate 3 eine recht große Rolle. Der ewige Konflikt zwischen Shar und Selûne prägt den gesamten zweiten Akt. Der Tempel des Lathander aus dem ersten ist jetzt das Hauptquartier einer Einheit Gythianki. Auch die Begleiter Gale und Schattenherz ringen mit ihren eigenen Göttern. Wenn letztere übrigens bei euch andauernd verfehlt, haben wir hier die Lösung für euch: Schattenherz verfehlt mit den neuen Spells in Baldur’s Gate 3 schon wieder ständig, Spieler sagen: Ihr nutzt sie falsch