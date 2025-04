Schattenherz verfehlt mit den neuen Spells in Baldur’s Gate 3 schon wieder ständig, Spieler sagen: Ihr nutzt sie falsch

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Kleriker sind gemeinhin die „Heiler“ in Dungeons & Dragons, da sie sich explizit darauf spezialisieren können, die Gruppe am Leben zu halten. Allerdings sind sich vor allem erfahrene Spieler mittlerweile einig, dass das nicht die beste Variante ist: Wenn ihr in Baldur’s Gate 3 immer noch einen Heiler dabei habt, macht ihr einen großen Fehler

In einem anderen Kommentar heißt es, dass man auf Totenläuten verzichten könne und stattdessen Knochenkälte mitnehmen solle. Das gehe auf einen Angriffswurf mit Weisheit und sei zuverlässiger. Ansonsten müsse man eben die richtigen Ziele aussuchen. Ihr könnt Gegner übrigens „betrachten“ und seht so ihre Werte.

Ein neuer Zaubertrick in Baldur’s Gate 3 macht Kämpfer so stark wie Paladine, und das ohne Eid

Das Problem an Totenläuten ist, dass der Zauber einen Weisheits-Rettungswurf benötigt. Nun könnte man argumentieren, dass ein Eulenbär ja nun nicht sonderlich weise sein kann. Allerdings steht „Weisheit“ in D&D nicht nur für die Lebenserfahrung älterer Menschen.

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

Obwohl sie eine der beliebtesten Begleiterinnen in Baldur’s Gate 3 ist, verfluchen viele Spieler Schattenherz’ Zauberkünste, besonders im frühen Spiel. Das wird ihr aber nicht gerecht, meinen einige Spieler, und erklären, was ihr falsch macht. Denn offenbar verstehen Viele schlicht nicht, wie Zauber funktionieren.

